非洲「捲毛獅」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的　網讚：根本希臘男神

▲恩祖里擁有一頭美麗捲翹的鬈毛。（翻攝IG／@silent_whispers.photography）

圖文／鏡週刊

牠現在是非洲最紅的草原男神！近日，一名攝影師在肯亞拍到一隻雄獅，牠有著一頭QQ的鬃毛，看起來就像希臘神祇一樣。照片曝光後在社群網站瘋傳，網友們紛紛瘋牠是「捲毛之王」（King of Curls）！

攝影師讚「最帥雄獅」

綜合外媒報導，這張照片是飛行員兼野生動物攝影師坎比茲卡梅歐普爾加納德（Kambiz Cameo Pourghanad），在肯亞的馬賽馬拉（Masai Mara）保護區拍下。這隻雄獅名叫「恩祖里」（Nzuri-M6），與其他雄獅不同，牠的鬈毛濃密又捲翹，額前甚至還有一撮「小瀏海」，像是剛從髮廊走出來的一樣。牠趴在草原上，充滿獨特氣質。

普爾加納德在貼文中表示，恩祖里是奧勒波洛斯（Olepolos）之子，為7隻次雄獅中的第6位成員，原屬Topi獅群。他寫道：「請記住我的話，恩祖里現在就是，而且未來也會是馬賽馬拉最俊美的獅子之一。」他更直言，牠的地位將與「邦喬飛」（Bon Jovi）、「摩亞王」（King Moya）、「金髮仔」（Blondie）等草原明星雄獅並列，成為全非洲最耀眼的王者。

▲恩祖里的捲翹鬈毛，讓牠一炮而紅。（翻攝IG／@silent_whispers.photography）

專家揭鬃毛祕密

照片曝光後，迅速引發討論，網友們留言驚呼：「太可愛了」「牠的髮型根本不屬於這個世界」「看看那頭鬈毛，我戀愛了」「看起來像希臘男神降臨」「帥哥！我們這裡出了個電影明星！」。有人則為恩祖里祈禱，希望牠與兄弟們能遠離人類的威脅。「牠和兄弟們都太美了，希望人類永遠不要碰他們。越是美麗的生靈，人類越想給牠們標價。希望這位勇敢的男孩永遠安全」。

根據《Moneycontrol》報導，專家推測，恩祖里的鬃毛之所以如此獨特，可能是遺傳、高濕度與雨後自然風乾，共同作用的結果。雨水浸濕鬃毛後，陽光與微風讓毛髮自然乾燥，形成這種波浪狀紋理。也就是說，恩祖里擁有的是非洲草原最美的「自然捲」。



