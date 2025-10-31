日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓　小學被熊破窗闖入

記者李依融／綜合報導

日本山形縣高中生一早到學校練棒球，竟看到一隻熊在室內練習場的天花板「吊單槓」，校方得知後即刻停止社團練習，將學生接駁至車站。無獨有偶，當天上午5時許有民眾看見一頭熊在赤湯小學附近遊蕩，副校長趕來發現玄關玻璃被打碎，為確保學生安全臨時停課一日。

▲這頭「功夫黑熊」大約體長大約1公尺，抓著防護網懸吊在空中。（圖／翻攝自每日新聞映像）



山形市東海大山形高中學生上午7時許到學校參加棒球隊練習，一進到室內練習場，就看到一隻黑熊在天花板的護網上「吊單槓」，只見身長約1公尺的黑熊雙手抓著護網，雙腿懸在空中利用腹部的力量不斷掙扎，隨後熊逃到附近河邊的草叢失去蹤影。校方立即停止社團活動，將學生以巴士接駁到車站，確保路途中的安全。

▲闖進棒球練習場的熊隨後逃離。（圖／翻攝自每日新聞映像）



當天上午5時15分左右，南洋市有民眾在赤湯小學附近看到熊出沒，通報校方後副校長隨即趕來，立刻發現來賓專用的玄關玻璃門被打碎，調閱監視器又發現熊闖進校園內。校方當天臨時宣布停課，警方與政府部門也加強周圍地區搜尋警戒。

目前山形縣內多地持續加強警戒，市政府出動廣播車巡邏呼籲居民注意安全。由於近期野熊頻繁下山覓食，專家提醒民眾在早晚外出時應結伴同行，並避免靠近山邊與樹林區域，以防再次發生類似事件。