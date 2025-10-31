ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

記者李依融／綜合報導

家裡怎麼有牛啊！黑白貓「強強」穿上乳牛裝，圓滾滾的體型讓整個裝扮更加維妙維肖，而那垂下來的肚子令人難以忽視，網友看到對這個萬聖節裝扮大讚，「瞬間以為真的養了一頭小牛！」。

飼主Anna養了2隻黑白貓強強和鼻鼻，這天適逢萬聖節，她為強強換上乳牛裝，沒想到一穿上效果極佳！只見圓滾滾的強強把整件衣服塞滿，看起來真的像是牛的體型，搞笑的是，強強的圓肚肚存在感難以忽視，牠一坐下肚子便率先接觸到地板，網友見狀直呼「我看過最適合穿乳牛裝的貓」、「第一眼真的以為有牛！」。

強強萬聖節變裝。（圖／Threads@anna___chiangchiang提供）

▲強強一坐下，肚肚就先碰到地面。（圖／Threads@anna___chiangchiang 提供）

Anna分享，強強體重7公斤平常在吃減肥飼料，然而穿上乳牛裝後，吵著要吃鼻鼻的一般飼料，還去享用了幾口。可愛的強強非常貼心，有一次媽媽身體不舒服提早入睡，早上卻發現身邊多了好幾隻娃娃，看了監視器才發現是強強送來的。

 強強萬聖節變裝。（圖／Threads@anna___chiangchiang提供）

▲強強完美地駕馭了乳牛變裝。（圖／Threads@anna___chiangchiang 提供）

Anna經常將強強和鼻鼻的日常分享在Threads@anna___chiangchiang，獲得超過萬名粉絲按讚，大家都說每天都想看看強強和鼻鼻的可愛模樣，總能讓壞心情一掃而空。

