ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

@dogtorjulie Smokey was a very silly boy and ate his moms engagement ring! It didn’t come up in his so mom had to search all of his poop until HE FINALLY GAVE IT BACK!!! I freaking love this silly dog. #kindanimalcarefl #veterinarian #diamondring #labrador #dog ♬ WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE

記者李依融／綜合報導

美國佛羅里達州飼主發現自己的訂婚戒指消失了，焦急翻箱倒櫃都找不到，接著她懷疑到自家的貪吃狗Smokey，X光一照立刻找到兇手，戒指正躺在Smokey的肚子裡。

這位女飼主驚覺自己的訂婚戒指消失，到處都找不到，心裡非常焦急，走投無路之下她望向了愛犬Smokey，而狗狗只是一臉無辜地看著她，彷彿什麼事都沒有發生。這位女飼主找到獸醫朋友Julie Noyes幫忙，傳訊息問對方「如果狗吃了戒指多久會排出來？」，Julie Noyes一看到訊息雖然很擔心狗狗，但想到Smokey吃掉戒指、媽媽到處尋找的模樣，還是忍不住笑出來，她從醫生涯中遇過狗狗吃進各種東西，就是沒看果狗狗吞下戒指。

狗把鑽戒吃了。（圖／翻攝自Tiktok@dogtorjulie）

▲X光一照，戒指立刻現形。（圖／翻攝自Tiktok@dogtorjulie）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Julie Noyes請飼主帶Smokey做X光檢查，戒指立刻現形，正躺在Smokey的肚子裡。媽媽的鑽戒找回來了，頓時鬆了一口氣，但也很擔心愛犬的狀況，於是讓Smokey住院一天，希望戒指順利排出，然而隔天戒指仍待在狗狗的肚子裡。後來Smokey跟媽媽回家，等待戒指排出，牠累得躺在沙發上呼呼大睡，似乎不知道自己為什麼在獸醫院折騰了一天。

媽媽表示，一周後Smokey把戒指「上出來了」，這周以來她總是盯著愛犬的排泄物，屏住呼吸呼吸翻找戒指的下落，在徹底清洗過後，戒指重新帶回了她的手上。

狗把鑽戒吃了。（圖／翻攝自Tiktok@dogtorjulie）

▲戒指過了一周終於被排出。（圖／翻攝自Tiktok@dogtorjulie）

關鍵字： 戒指獸醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓　小學被熊破窗闖入

桃園11隻狗狗「睡在排泄物旁」　飼主消失多日鄰居急求援

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

虎斑浪貓趴機車坐墊「烤乳豬式睡翻」　醒來貴妃坐秀美腿融化千人

特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

懶惰柴不出門「躺平裝聾」　媽用腳推到門口超吃力XD

鬥牛犬下車直衝店內洗澡　賣力爬階梯就定位超可愛

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

Nissan「後輪驅動房車最終章」登場！Skyline特仕車日本限定400輛

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

快訊／淡水BMW轉彎撞直行車「失控再撞機車」　女騎士無呼吸心跳送醫

桃園問政犀利兩戰將議員　「毛起來拍短影音」談寵物眼裡都是愛

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

內政部新制上路！　陸籍人士在台定居必須「放棄中國護照」

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

外國人二度大鬧西門町理髮店　手指戳別人臉、還拿菸蒂燙客人

寵物動物熱門新聞

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

鑽戒被狗吃了　照X光獸醫也笑出來

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

貓咪烤乳豬式睡翻　貴妃坐秀美腿

高加索訂製雨衣　配色像手術服

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

讀者迴響

熱門新聞

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

鑽戒被狗吃了　照X光獸醫也笑出來

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

貓咪烤乳豬式睡翻　貴妃坐秀美腿

高加索訂製雨衣　配色像手術服

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

千萬別亂剪！貓鬍鬚竟藏「第六感」　專家揭背後驚人功能

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面