訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

記者李依融／綜合報導

美國佛羅里達州飼主發現自己的訂婚戒指消失了，焦急翻箱倒櫃都找不到，接著她懷疑到自家的貪吃狗Smokey，X光一照立刻找到兇手，戒指正躺在Smokey的肚子裡。

這位女飼主驚覺自己的訂婚戒指消失，到處都找不到，心裡非常焦急，走投無路之下她望向了愛犬Smokey，而狗狗只是一臉無辜地看著她，彷彿什麼事都沒有發生。這位女飼主找到獸醫朋友Julie Noyes幫忙，傳訊息問對方「如果狗吃了戒指多久會排出來？」，Julie Noyes一看到訊息雖然很擔心狗狗，但想到Smokey吃掉戒指、媽媽到處尋找的模樣，還是忍不住笑出來，她從醫生涯中遇過狗狗吃進各種東西，就是沒看果狗狗吞下戒指。

▲X光一照，戒指立刻現形。（圖／翻攝自Tiktok@dogtorjulie）



Julie Noyes請飼主帶Smokey做X光檢查，戒指立刻現形，正躺在Smokey的肚子裡。媽媽的鑽戒找回來了，頓時鬆了一口氣，但也很擔心愛犬的狀況，於是讓Smokey住院一天，希望戒指順利排出，然而隔天戒指仍待在狗狗的肚子裡。後來Smokey跟媽媽回家，等待戒指排出，牠累得躺在沙發上呼呼大睡，似乎不知道自己為什麼在獸醫院折騰了一天。

媽媽表示，一周後Smokey把戒指「上出來了」，這周以來她總是盯著愛犬的排泄物，屏住呼吸呼吸翻找戒指的下落，在徹底清洗過後，戒指重新帶回了她的手上。

▲戒指過了一周終於被排出。（圖／翻攝自Tiktok@dogtorjulie）