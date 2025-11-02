ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
母雞組團趕跑熊！　飼主無情吐槽：公雞都站在旁邊看戲

記者李依融／綜合報導

美國密西根州居民Jessica Hank的後院被熊入侵，然而趕跑熊的竟然是她飼養的一群母雞！她親眼看到整個過程，驚訝地說「沒想到我的母雞這麼勇敢！」網友看到影片也笑說，只聽過熊吃雞，沒聽過熊被雞趕跑的。

Jessica Hank飼養了大約50隻雞，每天雞們都悠閒地在後院漫步、啄食，咕咕叫，這天Jessica Hank突然聽到院子傳來騷動，她透過窗戶看到，一頭熊穿過森林闖進後院來了，母雞顯然非常不歡迎熊的到來，牠們不但沒有逃跑，反而是組團進攻，用數量壓迫逼近，最後竟然毫髮無傷地把熊趕跑了。

Jessica Hank看到自家母雞如此勇敢，完全被震撼了，「而且都是母雞在做事，公雞們只是袖手旁觀」，當晚勇敢的母雞們也被獎賞了額外的零食。令人欣慰的是，經過這次騷動，熊就沒有再出現。

網友們看到母雞力退大熊的影片，「公雞真的只是站在那裡看，笑死」、「公雞竟然只是在旁邊看戲」、「一個女生戰鬥力不夠強的話，一群女生肯定沒話說了！」，也有人認為這隻熊只是小熊，因此才會選擇逃跑，而不是攻擊這些雞。

母雞組團力退大熊。（圖／翻攝自Harmony Mobile Veterinary Clinic, PLLC）

▲母雞們追著熊，公雞站在遠處觀看。（圖／翻攝自Harmony Mobile Veterinary Clinic, PLLC）

