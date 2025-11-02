ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

33KG惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼：我只是叫牠不要翻垃圾桶

記者李依融／採訪報導

6歲惡霸犬「兩萬」一個轉頭竟然把門撞飛，嚇得主人邊尖叫邊跑出去追狗，主人無奈地說，「我只是勸告他不要翻垃圾桶，結果牠直接把門撞飛，我傻眼才這麼激動！」。

兩萬目前33公斤，過去曾有3次撞破紗窗的紀錄，這天主人看到牠在翻垃圾桶，只是說了句「不可以翻垃圾桶」，沒想到兩萬停下動作，突然就往院子的方向暴衝，直接把關著的拉門整扇撞飛，主人見狀超級傻眼，尖叫著衝出去追狗還要小心不被倒下的門絆倒。

惡霸犬撞飛門。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩萬破門而出，嚇得飼主尖叫追狗。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

飼主表示，真的不知道兩萬怎麼突然這麼激動，不過門外是自家院子並沒有安全疑慮，主要是怕兩萬這麼大力撞到門受傷，「門壞了沒關係，狗沒事就好」，好在最後兩萬沒有大礙，門也裝回去了，「兩萬造成這麼大的騷動也沒有被嚇到，像是什麼都沒發生一樣。」

惡霸犬撞飛門。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

▲兩萬撞破門後彷彿什麼也沒發生，還開心跟主人在院子裡追逐。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

飼主好氣又好笑地說，兩萬簡直是「狗型坦克」，衝撞力驚人，有一次看到他爸爸太興奮想撲上去撒嬌，直接把爸爸撞倒，「我爸眼鏡飛走、人跌倒，膝蓋受傷看醫生好一陣子才康復。」後來家人看到兩萬在開心奔跑，都會互相提醒「兩萬在跑喔！」，然後下意識身體靠牆避免被撞倒。

惡霸犬撞飛門。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

▲兩萬彷彿一輛狗型坦克，家人只能互相提醒避免被撞倒。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

網友看到兩萬的豐功偉業忍不住笑翻，「他還好嗎？我是說門」、「兩萬帶來整天的快樂」、「兩萬：我是一隻自由自在的快樂小狗！衝啊！」，飼主也對愛犬的衝撞力嘖嘖稱奇，「牠撞壞過很多東西，包括我爸，但牠自己都沒事，牠本狗就是一個謎因。」

惡霸犬撞飛門。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

▲兩萬睡到鼻子扁掉，主人笑說牠就像是個謎因，每天都有無厘頭的行為。（圖／Threads@susicoffeeroaster提供）

關鍵字： 惡霸犬惡霸犬兩萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

母雞組團趕跑熊！　飼主無情吐槽：公雞都站在旁邊看戲

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓　小學被熊破窗闖入

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

懶惰柴不出門「躺平裝聾」　媽用腳推到門口超吃力XD

鬥牛犬下車直衝店內洗澡　賣力爬階梯就定位超可愛

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

33KG惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼：我只是叫牠不要翻垃圾桶

母雞組團趕跑熊！　飼主無情吐槽：公雞都站在旁邊看戲

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

訂婚鑽戒消失了！狗狗一臉無辜　照X光連獸醫都笑出來

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」尷尬表情全被拍

鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了

摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

多數肺癌確診已晚期　醫籲「2大高風險族」可免費篩檢

高雄捷運紅線美食地圖！必喝超濃芋頭西米露、膠質滿滿銷魂滷肉飯

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

寵物動物熱門新聞

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」

鑽戒被狗吃了　照X光獸醫也笑出來

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

母雞組團趕跑熊　公雞站在旁邊看

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

讀者迴響

熱門新聞

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」

鑽戒被狗吃了　照X光獸醫也笑出來

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

母雞組團趕跑熊　公雞站在旁邊看

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

阿金穿雨鞋同手同腳超無奈　四肢默契不好還是乖乖便便

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面