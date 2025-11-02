33KG惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼：我只是叫牠不要翻垃圾桶

記者李依融／採訪報導

6歲惡霸犬「兩萬」一個轉頭竟然把門撞飛，嚇得主人邊尖叫邊跑出去追狗，主人無奈地說，「我只是勸告他不要翻垃圾桶，結果牠直接把門撞飛，我傻眼才這麼激動！」。

兩萬目前33公斤，過去曾有3次撞破紗窗的紀錄，這天主人看到牠在翻垃圾桶，只是說了句「不可以翻垃圾桶」，沒想到兩萬停下動作，突然就往院子的方向暴衝，直接把關著的拉門整扇撞飛，主人見狀超級傻眼，尖叫著衝出去追狗還要小心不被倒下的門絆倒。

飼主表示，真的不知道兩萬怎麼突然這麼激動，不過門外是自家院子並沒有安全疑慮，主要是怕兩萬這麼大力撞到門受傷，「門壞了沒關係，狗沒事就好」，好在最後兩萬沒有大礙，門也裝回去了，「兩萬造成這麼大的騷動也沒有被嚇到，像是什麼都沒發生一樣。」

飼主好氣又好笑地說，兩萬簡直是「狗型坦克」，衝撞力驚人，有一次看到他爸爸太興奮想撲上去撒嬌，直接把爸爸撞倒，「我爸眼鏡飛走、人跌倒，膝蓋受傷看醫生好一陣子才康復。」後來家人看到兩萬在開心奔跑，都會互相提醒「兩萬在跑喔！」，然後下意識身體靠牆避免被撞倒。

網友看到兩萬的豐功偉業忍不住笑翻，「他還好嗎？我是說門」、「兩萬帶來整天的快樂」、「兩萬：我是一隻自由自在的快樂小狗！衝啊！」，飼主也對愛犬的衝撞力嘖嘖稱奇，「牠撞壞過很多東西，包括我爸，但牠自己都沒事，牠本狗就是一個謎因。」

