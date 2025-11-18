ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

全球剩4000隻！瀕危鸚鵡飛進咖啡廳狂喝客人咖啡　警方緊急救援

南韓有民眾在首爾一間咖啡店，發現有一隻瀕危的雙黃頭亞馬遜鸚鵡，飛進來喝顧客的咖啡，引發騷動。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓首爾一間咖啡店，發現有一隻瀕危的雙黃頭亞馬遜鸚鵡，飛進來喝顧客的咖啡，引發騷動。（圖／翻攝自韓網）

圖文／CTWANT

當人類的生活越來越進步發達，世界各地不斷有各種開發，也意味著許多大自然正在被破壞，一些動植物也有瀕臨絕種的危機。最近南韓首爾一間咖啡廳，突然有一隻彩色鸚鵡飛入，還狂喝客人的咖啡，引發騷動。警方到場才發現鸚鵡疑似是全球僅存4000隻的「雙黃頭亞馬遜鸚鵡」，屬國際頂級保育物種，緊急救援後已發公告尋找飼主。

根據南韓《韓聯社》報導，11月16日下午3時20分，警方接獲報案，位於首爾永登浦的一家咖啡廳指出，有一隻不明來歷的鸚鵡飛進店內偷喝客人飲料，因為鸚鵡花色很漂亮，引發客人們圍觀拍照。隨後警方到場，發現鸚鵡約0.5公斤重、中型體型、擁有黃色額頭、嫩綠身體以及紅、藍色羽毛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而鸚鵡的羽毛顏色和特徵與產於墨西哥、宏都拉斯等地雙黃頭亞馬遜鸚鵡吻合；最重要的是，雙黃頭亞馬遜鸚鵡被列在《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）名單內，目前在全球僅存4000隻左右，是瀕危鳥類。

報導中指出，咖啡廳老闆說明，這隻鸚鵡從中午就開始在戶外座位徘徊，下午再次出現時，竟直接飛入並開始喝客人的咖啡，「我給牠食物，客人伸手觸摸牠也不會閃，完全不怕人。」因此，警方初步推測，鸚鵡可能是從飼主家中逃脫，或遭人遺棄。

警方將鸚鵡安置在紙箱中，送往「韓國動物救援與管理協會」。協會指出，鸚鵡健康狀況良好，應該有人長期飼養的寵物。協會已發出公告尋找原飼主；若在規定期限內無人認領，該物種屬保育動物、禁止私人飼養，將被移至環境部國立生態院的CITES保護設施安置。

延伸閱讀
最強霸王餐！5陸客掃桌「下秒順走鍋」　一票傻眼：好吃到連鍋都打包
中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消　專家：衝擊比日本業者更大
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【只有爸爸受傷的世界】跟老婆一起去接女兒竟直接被略過XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

女帶新小貓回家　家中寵物貓「耳朵垂垂」超哀怨：有我不夠嗎

西伯利亞貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　主人一看嚇：救了我的命

歐告咬爛鞋子怕被罵　叼枕頭「自我防禦」躲廁所一臉無辜

爸請「臘腸測量師」當比例尺　敬業躺平認證有60公分

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

全球剩4000隻！瀕危鸚鵡飛進咖啡廳狂喝客人咖啡　警方緊急救援

狗狗障礙賽開外掛！　歐告彈簧腿「用飛的」吸全場目光

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史

鏟屎官下「多重封印」鎖抽屜　貪吃貓一次開三層直接完勝

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

女兒深情抱貓不鬆手　貓咪無奈望天：可以走了嗎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

2汪默契聯手「叼走一雙鞋」　監視器拍下犯案+逃離畫面

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

全球剩4000隻！瀕危鸚鵡飛進咖啡廳狂喝客人咖啡　警方緊急救援

女帶新小貓回家　家中寵物貓「耳朵垂垂」超哀怨：有我不夠嗎

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

西伯利亞貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　主人一看嚇：救了我的命

「第6代TOYOTA RAV4」大陸現身！11月20日上市首搭全新2.0升油電

毒駕撞死單車騎士　他還被抓包無照！判關7年10個月

天主教中華聖母基金會20週年募款　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

中華電信AI語音客服再進化　智慧客服不漏接！

抓住機會！　4星座「偏財貴人」來了

鴻海「全新電動MPV Model A 」11/21現身！雙側電動滑門還有大空間

國寶級帥哥爆熱戀年上美女！　超市撒嬌甜抱被目擊…大方認愛了

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

5千億神通少東爆婚變「夫妻3年前最後同框」！孫正華工作籌錢露餡

怪力男李灝宇進老虎40人名單！挑戰大聯盟又更近了

寵物動物熱門新聞

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

女帶新小貓回家　家貓目睹「耳朵垂垂」超哀怨

貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　救了主人命

歐告咬爛鞋被罵　叼枕頭自我防禦

爸請臘腸量紙箱　躺平認證60公分

汪姐深情凝視奶貓妹　眼神超溫柔

全球剩4000隻！瀕危鸚鵡飛進咖啡廳狂喝客人咖啡

狗狗障礙賽　歐告彈簧腿「用飛的」

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

奴才封印抽屜　被貪吃貓暴力破解

小一教室變「狗中途」110隻找到家

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」

豹子突跳上觀光巴士　靠窗女遊客被抓住

比特犬和小貓一見鍾情　「深情對望」爆紅

讀者迴響

熱門新聞

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

女帶新小貓回家　家貓目睹「耳朵垂垂」超哀怨

貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　救了主人命

歐告咬爛鞋被罵　叼枕頭自我防禦

爸請臘腸量紙箱　躺平認證60公分

汪姐深情凝視奶貓妹　眼神超溫柔

全球剩4000隻！瀕危鸚鵡飛進咖啡廳狂喝客人咖啡

狗狗障礙賽　歐告彈簧腿「用飛的」

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼

奴才封印抽屜　被貪吃貓暴力破解

小一教室變「狗中途」110隻找到家

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」

豹子突跳上觀光巴士　靠窗女遊客被抓住

比特犬和小貓一見鍾情　「深情對望」爆紅

妹妹緊擁貓咪　主子寵小奴才任她蹭

熱門寵物影片

更多
歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

女兒深情抱貓不鬆手　貓咪無奈望天：可以走了嗎

女兒深情抱貓不鬆手　貓咪無奈望天：可以走了嗎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

2汪默契聯手「叼走一雙鞋」　監視器拍下犯案+逃離畫面

2汪默契聯手「叼走一雙鞋」　監視器拍下犯案+逃離畫面

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面