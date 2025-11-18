全球剩4000隻！瀕危鸚鵡飛進咖啡廳狂喝客人咖啡　警方緊急救援

▲南韓首爾一間咖啡店，發現有一隻瀕危的雙黃頭亞馬遜鸚鵡，飛進來喝顧客的咖啡，引發騷動。（圖／翻攝自韓網）

圖文／CTWANT

當人類的生活越來越進步發達，世界各地不斷有各種開發，也意味著許多大自然正在被破壞，一些動植物也有瀕臨絕種的危機。最近南韓首爾一間咖啡廳，突然有一隻彩色鸚鵡飛入，還狂喝客人的咖啡，引發騷動。警方到場才發現鸚鵡疑似是全球僅存4000隻的「雙黃頭亞馬遜鸚鵡」，屬國際頂級保育物種，緊急救援後已發公告尋找飼主。

根據南韓《韓聯社》報導，11月16日下午3時20分，警方接獲報案，位於首爾永登浦的一家咖啡廳指出，有一隻不明來歷的鸚鵡飛進店內偷喝客人飲料，因為鸚鵡花色很漂亮，引發客人們圍觀拍照。隨後警方到場，發現鸚鵡約0.5公斤重、中型體型、擁有黃色額頭、嫩綠身體以及紅、藍色羽毛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而鸚鵡的羽毛顏色和特徵與產於墨西哥、宏都拉斯等地雙黃頭亞馬遜鸚鵡吻合；最重要的是，雙黃頭亞馬遜鸚鵡被列在《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）名單內，目前在全球僅存4000隻左右，是瀕危鳥類。

報導中指出，咖啡廳老闆說明，這隻鸚鵡從中午就開始在戶外座位徘徊，下午再次出現時，竟直接飛入並開始喝客人的咖啡，「我給牠食物，客人伸手觸摸牠也不會閃，完全不怕人。」因此，警方初步推測，鸚鵡可能是從飼主家中逃脫，或遭人遺棄。

警方將鸚鵡安置在紙箱中，送往「韓國動物救援與管理協會」。協會指出，鸚鵡健康狀況良好，應該有人長期飼養的寵物。協會已發出公告尋找原飼主；若在規定期限內無人認領，該物種屬保育動物、禁止私人飼養，將被移至環境部國立生態院的CITES保護設施安置。

延伸閱讀

▸ 最強霸王餐！5陸客掃桌「下秒順走鍋」 一票傻眼：好吃到連鍋都打包

▸ 中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大

▸ 原始連結