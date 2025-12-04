山羌「半截寶特瓶套嘴」倒水溝亡　疑餵食流浪犬貓間接害命

▲母山羌嘴巴遭半截寶特瓶套住無法掙脫，不幸死在排水溝。（圖／苗栗縣政府提供）

記者楊永盛／苗栗報導

愛之適足以害之！縣道苗126線頭屋、獅潭交界處水溝，苗栗縣政府昨（3日）據報有一隻山羌遭半截寶特瓶套住嘴巴，保育官員抵達時，成年母山羌已因長期緊迫身亡；縣府農業處副處長蔡政新指出，研判可能動保人士餵食流浪犬貓，間接害山羌誤食而無法掙脫致死，呼籲民眾勿隨意餵食。

前天有網友在社群平台PO文求助，指一隻山羌在苗126線27公里頭屋、獅潭交界處的排水溝，遭半截寶特瓶套住嘴巴，網友想要靠近關心，但山羌拔腿就跑，沒辦法幫牠摘掉頭上的寶特瓶。

縣府農業處副處長蔡政新今天指出，林務自然保育科昨一早接獲石虎保育協會動保人士通報，保育科員趕往現場救援，但成年母山羌躺在排水溝，早已死亡多時，已帶回火化處理。蔡研判，山羌生性膽小，可能長時間被寶特瓶套住口鼻，緊張亂竄亂撞而出現緊迫症，超過身體負荷而死。

蔡政新說，從寶特瓶橫切半截狀態研判，可能動保人士盛裝食物或水源，想要餵食流浪犬貓，母山羌想要喝瓶底的積水，不慎遭寶特瓶套住。他呼籲不要隨意在野外餵養動物，若民眾發現類似狀況，可以馬上打「1999」，動物才可以獲得快速的救援。

另外，近來苗栗野外傳出多起犬齒科動物驗出狂犬病陽性反應，呼籲民眾不要任意在野外餵食，避免逗留時遭到動物攻擊染病。