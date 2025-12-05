彰化動防所41隻品種貓12/12開放認養　失明喵星人盼有1個家

記者唐詠絮／彰化報導

8個月大的小貓，左眼卻已空洞缺失，原本該是靈動的雙眼，因嚴重感染而渾濁潰瘍，這些讓人心碎的畫面，真實發生在彰化一處涉嫌不當飼養的貓園裡。41隻品種貓中有許多正受眼疾或呼吸道疾病折磨，其中更有貓隻已因感染導致單眼或雙眼失明，狀況令人心疼。動防所緊急將全數貓咪沒入安置，經過醫療照護後，這群歷經不幸地喵星人將於12日起開放認養，只盼能找到真心疼惜牠們的家人。

▲英國短毛貓病毒感染一眼缺失。（圖／動防所提供）

▲英國短毛貓雙眼感染。（圖／動防所提供）

彰化縣府動物防疫所表示，稽查當下就發現飼養環境惡劣，貓咪健康亮紅燈，立即要求業者限期改善並提供醫療。然而，業者雖辯稱遭詐騙、場地將被拍賣，無力負擔費用，但改善期限屆滿仍無法達成要求。動防所為避免動物健康持續惡化，當場依法協助業者辦理歇業，並開罰新台幣1萬5千元至7萬5千元，同時將41隻貓全數沒入，帶往「彰化縣流浪狗中途之家」進行安置。

▲動防所緊急安置41隻品種貓。（圖／動防所提供）

這批貓咪包括布偶、曼赤肯、英國短毛貓、金吉拉等多種品種。年齡從8個月到8歲不等，部分仍需持續觀察健康狀況，盼認養人有充足耐心與愛心動防所已為牠們安排健康檢查、治療、絕育及施打疫苗。為確保認養是出於愛心而非商業目的，動防所設下嚴格認養資格，僅限設籍彰化縣、年滿18歲的民眾本人申請，且需攜帶身分證正本報到。每人限認養一隻，若報名踴躍將以「抽籤」決定，確保公平。

「認養並非一時衝動」，動防所特別強調，民眾認養前務必誠實自我評估：生活空間、經濟能力與居家環境是否適合？認養人必須簽署切結，承諾依法提供安全環境、必要醫療、絕不遺棄，並同意在無法繼續飼養時為貓咪尋找下一個家。現場也規定，中籤者需「自備貓籠」並當日帶回，活動當天亦不提供互動環節，以避免秩序混亂。分別為114年12月12日及114年12月19日於彰化縣流浪狗中途之家辦理公開認養作業，認養網址: https://forms.gle/bNCZMpXJ8RfMqnyS8