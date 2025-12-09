ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
費玉清再捐100萬助3萬隻毛孩！　9年累積破千萬網友讚「真正天使」

▲費玉清歲末再度低調捐款100萬元，助全台弱勢流浪貓狗溫飽，9年累積捐款已突破1000萬元，網友大讚暖心善舉。（台灣動物緊急救援小組提供，下同）

▲費玉清歲末再度低調捐款100萬元，助全台弱勢流浪貓狗溫飽，9年累積捐款已突破1000萬元，網友大讚暖心善舉。（台灣動物緊急救援小組提供，下同）

記者林東良／台南報導

知名歌手「小哥」費玉清雖然早已封麥淡出演藝圈，行善的腳步卻從未停過，今年歲末，他再度透過經紀人低調捐出100萬元給「台灣貓狗聯合勸募平台」，用於購買飼料、援助全台超過3萬隻弱勢流浪貓狗。更難得的是，費玉清還親筆寫下溫暖文字，向第一線照顧動物的救援人員致敬，字句真摯，讓動保界與網友直呼感動。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，費玉清自2014年起便持續關注弱勢動物，透過固定捐款支持「台灣貓狗聯合勸募平台」。2025年度再捐100萬元，累積九年已突破1000萬元；2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，他甚至再透過鄧麗君紀念基金會捐出80萬元，一路都默默為流浪貓狗付出。

▲費玉清歲末再度低調捐款100萬元，助全台弱勢流浪貓狗溫飽，9年累積捐款已突破1000萬元，網友大讚暖心善舉。（台灣動物緊急救援小組提供，下同）

這次，小哥更寫下鼓勵前線救援人員的一段話，溫暖又不失力量：「謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護。每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！這份捐款只是我的微薄心意，希望能成為你們前進的助力，因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意。」

▲費玉清歲末再度低調捐款100萬元，助全台弱勢流浪貓狗溫飽，9年累積捐款已突破1000萬元，網友大讚暖心善舉。（台灣動物緊急救援小組提供，下同）

倪京台指出，目前「台灣貓狗聯合勸募平台」每月捐出超過500萬元的飼料，協助全台逾200個弱勢貓狗收容園區，使3萬多隻貓狗溫飽不斷糧。平台成立15年來更已投入超過5億元飼料；針對環境較差的園區，也進行軟硬體優化工程，累計改善計畫已超過2000萬元。

▲費玉清歲末再度低調捐款100萬元，助全台弱勢流浪貓狗溫飽，9年累積捐款已突破1000萬元，網友大讚暖心善舉。（台灣動物緊急救援小組提供，下同）

費玉清多年以來關心弱勢、疼惜動物的善舉再次曝光後，網友紛紛留言大讚：「小哥是真天使」、「行善不張揚最感動」、「他把愛全放在最需要的地方」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

