壽山動物園13歲母獅突血尿　屏科大啟動CT緊急檢查

高雄壽山動物園一隻13歲母非洲獅近日出現血尿與陰道異常分泌物，園方為釐清是否有潛在疾病，9日與屏東科技大學附設獸醫教學醫院合作，將母獅運送至新啟用的城中院區，進行高階電腦斷層（CT）掃描。此院區配備全台唯一可承重300公斤的160切CT設備，能支援大型動物影像檢查。母獅14位獸醫師與8名學生的團隊合作下完成檢查，已順利甦醒返園觀察，相關影像將做為後續診斷重要依據。

這次檢查使用屏科大附設獸醫教學醫院全新購置啟用的160切電腦斷層掃描儀，此為國內獸醫界唯一床台承重可達300公斤之設備，屬於目前台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備。同時也率先導入AI智能影像技術，可因應不同動物體型獲得最佳影像品質。檢查時亦同步進行血液檢查與健康評估，以確認動物整體健康狀態。

整個過程由屏科大獸醫教學醫院醫療團隊共14位小動物外科、影像科獸醫師、8位獸醫學系學生與壽山動物園獸醫師事前詳細規劃動線和人員分工，確保運送、麻醉與檢查流程順利進行，獅子於檢查後順利甦醒並返回園區持續觀察。

屏科大附設獸醫教學醫院與壽山動物園為長期建教合作夥伴，多年來持續在教育、臨床與保育領域密切合作，協助園方處理過多次野生動物之疾病診斷、影像檢查與醫療照護工作，累積豐富大型及特殊野生動物的臨床經驗，是壽山動物園最有力的醫療後盾。透過合作模式，不僅提升園區動物醫療品質，也讓學生能夠實際參與野生動物醫療，落實教學與實務的結合。

壽山動物園表示，多年來在野生動物的臨床醫療上均獲得屏科大獸醫教學醫院即時且專業的支援，本次母非洲獅屬大型動物，在園區X光檢查上受限於穿透度，較難發現細微異常。為釐清是否仍有潛在疾病，特別與屏科大動物醫院團隊攜手進行電腦斷層(CT)檢查，並進一步研討後續醫療方向，以提供最符合動物最佳利益之處置方案。未來園方也將持續深化雙方合作，讓園區動物都能獲得最好最專業的醫療照護資源。