流浪橘貓每天準時報到　「窗外狂做1動作」萌翻網：牠很信任你

▲橘貓每天靜靜出現在女子窗外。（圖／翻攝自TikTok／kateperky13）

記者李振慧／綜合報導

每隻流浪貓闖進人類生活中的方法各不相同，有的貓咪非常有個性，一定會第一時間讓你知道牠的出現，也有貓咪相反，每天只是靜靜出現，用可愛模樣融化人心。國外一名女子便分享，一隻橘貓每天出現在她窗外的方式，令網友大呼可愛。

這名國外女子在TikTok上分享，她家附近有隻流浪貓，每天都會在固定時間出現在她家窗外，可是卻不吵不鬧，只是乖巧地待在原地踏踏，靜靜等待屋內的人會注意到牠，讓女子看到後忍不住被橘貓的可愛模樣征服。

影片獲得68萬點閱，許多網友也小貓的攻勢融化表示，「天啊，快點讓牠進屋收編吧」、「我從來沒看過貓咪在外面也會踏踏」、「真是可愛的寶寶」。

根據美國動物網站介紹，貓咪「踩奶」的動作，其實是一種源自於幼貓的安撫行為，通常當貓咪感覺到放鬆或是有安全感時，常常會出現這種行為，所以當一隻貓咪對你出現這種行為時，其實是在透露「我很信任你」的訊息。

雖然許多網友希望女子能夠把貓咪收編，但女子表示，她不是沒有嘗試過，但是結果都失敗。也有網友提醒，不是每隻貓都喜歡當室內貓，遇到這種情況就繼續提供街貓食物，不需要特別勉強。