桃園「療癒汪汪隊」出動！緩解罕見疾病照顧者心理壓力

▲桃園市衛生局與動保處於13日舉辦「療癒汪汪隊」罕病家庭照顧者支持服務活動，由林口長庚醫院罕病照護服務團隊媒合雷特氏症病友家庭參與，與心輔犬互動。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升長期照顧家庭者的心理支持，桃園市政府衛生局與動保處攜手合作，於13日舉辦「療癒汪汪隊」罕病家庭照顧者支持服務活動，由林口長庚醫院罕病照護服務團隊媒合雷特氏症病友家庭參與，讓罕病家庭在不同場域中與心輔犬互動，透過動物輔助的溫柔力量，減緩照顧者情緒負荷，帶來重新喘息空間。

衛生局指出，活動透過跨局處、跨專業團隊合作，串聯心輔犬及社區心理衛生中心心理健康資源，讓高照顧負荷家庭能認識並接觸心理服務，讓心理支持真正走進高負荷照顧家庭的日常，促進高照顧負荷家庭的情緒支持與社會連結，成為照顧路途上後盾，進一步強化面對生活挑戰的韌性。

衛生局表示，心理健康照護過往多聚焦於被照顧者本身，在漫長照顧旅程中，照顧者往往承受龐大情緒壓力，缺乏足夠的情緒支持與舒緩管道，因此，為提升長期照顧家庭者的心理支持，衛生局已分別在4處日照中心推出以高負荷照顧者為主軸的支持服務，今年涵蓋範圍有失智症患者家屬與高齡長輩家庭，並導入具備情緒安撫與互動功能的「心輔犬」，藉由心輔犬陪伴與遊戲互動，讓照顧者得以抒發長期照護累積心理壓力；同時為被照顧者手足專設趣味活動安排，營造輕鬆溫暖的陪伴氛圍，讓照顧者與同為孩子的被照顧者手足都能獲得喘息與紓壓。

衛生局強調，桃園市目前共設有5處社區心理衛生中心，提供心理諮詢、支持團體、資源轉介等服務。衛生局將持續推動相關措施與創新介入模式，打造更友善、更具韌性的照顧環境，讓每一個辛苦的家庭都能被理解、被看見、被支持。

桃園市社區心理衛生中心

FaceBook：www.facebook.com/share/1FyyZiMiuR/?mibextid=wwXIfr

Instagram：https://www.instagram.com/tycgmental1995

官網：https://mental.tycg.gov.tw/。專線：（03）332－5880。