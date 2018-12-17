柴柴選手「帶球走步」咬破犯規啦！　媽無奈：又沒氣了

▲籃球比賽柴帶「消風球」走步。（影／網友張孝淳授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

彰化赤柴「小胖」超喜歡玩籃球，這天媽咪帶牠到場上盡情大秀球技，只見柴柴一路「咬」著球飛奔而來，開心地甩來甩去，但是一近看卻發現，原來球早被選手弄壞沒氣了！可愛的畫面被上傳至臉書社團「柴犬大學下課10分鐘」，引不少網友觀賞球賽。

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▲讓籃球沒氣的兇手。

從影片中可以看到，小胖選手口中咬著籃球在場上快速移動，黑柴「妹妹」緊追在後防守，2隻柴柴玩的不亦樂乎，但是這顆比賽球似乎有點異狀，原來是汪汪玩得太開心而把它弄破消風！馬麻張孝淳受訪時表示，「這已經是弄壞的第三顆了！」小胖超喜歡玩球，可是籃球通常撐不到第二次，所以比較少玩算是稀有品，因此小胖見到籃球會特別興奮。

▲家中總共有3隻柴柴，小胖排行第2。

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媽咪也提到，小胖很親人，對母狗特別禮遇，因此妹妹怎麼咬牠都不會反抗，可是對柴犬哥哥就十分地不友善。柴柴玩球影片上傳後，引來許多網友按讚留言，，「300塊噴了」、「逼逼！帶球走步」、「球破了只好改辦柴柴友誼賽」。

▲小胖對人脾氣非常好，捏牠也沒問題。

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