ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

1戶只能養1狗！超額「3日內」送走　警：否則依法處置

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

ETtoday寵物雲商店送養會（圖／記者李依融攝）

▲「限狗令」推出，一戶規定只能養一隻。（示意圖／記者李依融攝）

大陸中心／綜合報導

很多民眾家裡都會養狗，而且一次就會養兩隻或以上。黑龍江省哈爾濱市近日出台「限犬令」，規定一戶人家只能養一隻狗，而且不只哈爾濱，湖北省黃石市也推出這個新規，引發正反聲浪，有人認為「養狗就需要受規範」，不然有人受傷誰要負責，也有人提出疑問「那多的狗該怎麼處理？」

警方表示，依照哈爾濱市養犬條例之規定，「一戶只允許養一隻狗」，如果一個家庭有多隻狗，會下「整改通知書」，民眾收到通之後需要自行在三日內轉移，如果三日後情況沒有改善，則會依法留檢。

▲▼寵物雲開幕日。（圖／記者邱顯燁攝）

▲黃石市部分地區還規定能飼養的狗的種類。（示意圖／記者邱顯燁攝）

動物醫院表示，一般很少人會在這季節辦注射晶片，今年比往年多，也包括老人想去南方過冬，但不願意把狗狗留在哈爾濱的原因，「搭飛機必須要用犬證」。但不少網友對「一戶養一隻狗」的規定有疑問，「我個人感覺，限養一隻有點荒唐」、「自行轉移，住哪？狗肉火鍋店嗎」、「轉移不了怎辦，直接殺掉嗎？」

事實上，不只哈爾濱，湖北省黃石市也規定一戶只能養一隻狗，且規定部分區域禁止養大型犬（指成年體高超過45公分的犬隻），教學區、醫院附近、學生宿舍等地方則為禁養區，禁止飼養狗狗。除外，青島、蘇州、長沙等地方早已實施一戶限養一隻狗，主人帶毛孩出門也必須配帶犬牌、牽繩等。

關鍵字： 毛小孩限犬令動物寵物

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

縫合30分鐘！破喉汪「戰士」擦藥痛到飛機耳　再過3..

影／準備來睏...柴柴突然站床邊「小聲汪」　媽：你..

貼心柯基叼拖鞋來...客人感動伸手「2秒崩壞」百萬..

養10年送走…法鬥錯認「爸爸背影」失望流淚　她蹲路..

汪全身「蚵殼」一碰剝落流血　徐文良接通報：有人拿棍..

屁孩法鬥猛追快跑雞...見保鑣竄出秒剎車　瞬間失憶..

恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小..

以前要哄吃飯...挑食柴秒把飯嗑光　爸找到原因：家..

外頭放煙火！　72公斤紐芬蘭犬跳主人身上討抱：人家..

「世界最大比特犬浩克」站起來比人高！　1歲兒要2壯..

豆漿出巡竟埋頭聞女鄰居白鞋　爸緊張蹲邊邊：白Ｘ喔，..

男友過敏困擾24年！　 吸貓1年「產生抗體」全身毛..

剪指甲伺候！阿柴被迫服刑　尖叫雞式慘叫網笑瘋：太犀..

我看我拍-帥氣戴墨鏡 鬆獅犬形象大加分

流浪700多天！斷腿小黃被收編　汪汪：到釣具店打工..

破解浴室禁令上演「假摔」過界　三花貓無辜：人家不是..

趁姐被罰2喵一旁磨蹭又啃腳　網：哪門子的跪還有左右..

委屈汪裝腳麻賴電梯裡不出來　把拔崩潰頻喊2分鐘「出..

視線同高被冒犯！肉球重擊小奴才　貓老爹施「獨門絕招..

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床..

夜行館動物重出「江湖」　超萌「無臉男」準備與大家見..

小喵跳屋簷摔落！貓媽急攀水管救援　網鼻酸：好偉大的..

60KG羅威拿穿浣熊裝「腫成老虎」　徐文良驚呼：嚇..

秘密攝影機拍下北極熊寶寶偎媽媽懷裡　萌伸懶腰害人鼻..

羞羞臉！情聖白喵「趁轉頭偷親」撩妹　灰喵回神秒裝沒..

小女孩冰上暴力遛貓　牽繩拉扯逼滑行...民眾：牠爪..

斷臂美猴王牆上打哈欠　翻入院子抱「三層香蕉」狂嗑

肚貼玻璃塞成「一片貓」　牠被拉出用生命抵抗：讓朕靜..

1戶只能養1狗！超額「3日內」送走　警：否則依法處..

柴柴飛機耳「魔性微笑臉」...融化大批粉絲　壞心情..

未開標「全台第二高摩天大樓」搶曝光　資方雙子星設計..

沒肉圓、紅燒豬腳不能忍！　高嘉瑜：一起當台灣豬的隊..

只剩頭和手能動　「換頭手術」絕症男娶嬌妻還順利生子

快訊／高雄女子失足墜魚塭　警消搶救急送醫

愛貓好奇跳進運轉洗衣機慘攪死　女飼主急伸手救也斷了

台江文化中心2019年1月試營運　全國首創三合一區..

超猛！狂奔真馬狠撞「寶馬」　車頭受損凹陷牠卻「沒事..

屁孩到理髮院做6千「全套服務」　爽完騙要領錢卻....

LOUIS VUITTON「時空・錦・囊」展覽！原..

天宮二號在軌運行820多天　37TB數據支撐70項..

寵物動物熱門新聞

破喉汪擦藥乖忍痛　再3天可進食

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

貼心柯基叼拖鞋來　一伸手神逆轉

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

屁孩汪猛追雞　見保鑣竄出秒失憶

消防員教擺脫巨蟒　自己被勒到爆..

挑食柴秒把飯嗑光　原來是有小偷

外頭放煙火！紐芬蘭犬跳主人身上..

「世界最大比特犬」1歲兒要2男..

北極熊寶寶偎媽媽懷裡　伸懶腰超..

女兒身旁躺2毛毛的　太溫馨媽退..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

斷腿小黃被釣具店收編　開心打工

讀者迴響

熱門新聞

破喉汪擦藥乖忍痛　再3天可進食

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

貼心柯基叼拖鞋來　一伸手神逆轉

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

屁孩汪猛追雞　見保鑣竄出秒失憶

消防員教擺脫巨蟒　自己被勒到爆..

挑食柴秒把飯嗑光　原來是有小偷

外頭放煙火！紐芬蘭犬跳主人身上..

「世界最大比特犬」1歲兒要2男..

北極熊寶寶偎媽媽懷裡　伸懶腰超..

女兒身旁躺2毛毛的　太溫馨媽退..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

斷腿小黃被釣具店收編　開心打工

2柴打架　媽一喊秒變燦笑乖寶寶

最新影片

更多

豆漿出巡竟埋頭聞女鄰居白鞋　爸緊張蹲邊邊：白Ｘ喔，會被告

男友過敏困擾24年！　 吸貓1年「產生抗體」全身毛也OK

剪指甲伺候！阿柴被迫服刑　尖叫雞式慘叫網笑瘋：太犀利

我看我拍-帥氣戴墨鏡 鬆獅犬形象大加分

流浪700多天！斷腿小黃被收編　汪汪：到釣具店打工好開心❤

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面