1戶只能養1狗！超額「3日內」送走　警：否則依法處置

▲「限狗令」推出，一戶規定只能養一隻。（示意圖／記者李依融攝）

大陸中心／綜合報導

很多民眾家裡都會養狗，而且一次就會養兩隻或以上。黑龍江省哈爾濱市近日出台「限犬令」，規定一戶人家只能養一隻狗，而且不只哈爾濱，湖北省黃石市也推出這個新規，引發正反聲浪，有人認為「養狗就需要受規範」，不然有人受傷誰要負責，也有人提出疑問「那多的狗該怎麼處理？」

警方表示，依照哈爾濱市養犬條例之規定，「一戶只允許養一隻狗」，如果一個家庭有多隻狗，會下「整改通知書」，民眾收到通之後需要自行在三日內轉移，如果三日後情況沒有改善，則會依法留檢。

▲黃石市部分地區還規定能飼養的狗的種類。（示意圖／記者邱顯燁攝）

動物醫院表示，一般很少人會在這季節辦注射晶片，今年比往年多，也包括老人想去南方過冬，但不願意把狗狗留在哈爾濱的原因，「搭飛機必須要用犬證」。但不少網友對「一戶養一隻狗」的規定有疑問，「我個人感覺，限養一隻有點荒唐」、「自行轉移，住哪？狗肉火鍋店嗎」、「轉移不了怎辦，直接殺掉嗎？」

事實上，不只哈爾濱，湖北省黃石市也規定一戶只能養一隻狗，且規定部分區域禁止養大型犬（指成年體高超過45公分的犬隻），教學區、醫院附近、學生宿舍等地方則為禁養區，禁止飼養狗狗。除外，青島、蘇州、長沙等地方早已實施一戶限養一隻狗，主人帶毛孩出門也必須配帶犬牌、牽繩等。