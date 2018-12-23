吃的開最兇！團圓家族每年燒300萬　挑保育員靠「素顏」

記者李依融／採訪報導

大熊貓團團圓圓陪伴台灣的老老少少度過10年，然而要養牠們可不簡單，每年花費就燒300萬，除此之外保育員還需要特別細心，每天都需要「數大便」，把每個細節資料都記錄下來。在此之前，團團圓圓來台可是期盼了25年，在時任台北市動物園之友會理事長洪文棟的堅持下終於促成。

▲團團吃像非常豪邁，竹葉用「刷」的一口全吞下！（圖／記者湯興漢攝）



團團圓圓能來台灣，曾任台北市動物園之友會理事長的洪文棟是幕後推手，他在日本的動物園見過貓熊後就決定引薦來台，動物園發言人曹先紹說，「他為此努力了25年，不斷與陸方協商，並徵詢民間、政府協助，終於2008年兩岸氣氛親善的氣氛下，迎來團團圓圓。」

▲動物園發言人曹先紹回顧10年前團團、圓圓來台的情景。（圖／記者湯興漢攝）



為什麼會拖了25年之久？曹先紹解釋，因為熊貓是大陸特有的動物，所以要基於雙方同意和善意才有可能，最後動物園根據過去曾和北京動物園交換動物的記錄，提出「交換動物」的做法。他提到，當時台灣送了象徵保育的一對梅花鹿，還有台灣特有的一對長鬃山羊到山東威海，團團、圓圓這對公主和王子的組合才終於來台。而當時新光集團贊助了熊貓館大樓，大約斥資3億多台幣，而保育員也事先到雅安去熟悉照顧知識，來台時團團、圓圓搭乘長榮航空的「熊貓班機」，檢疫30天後在2009年過年期間首度亮相。

▲新光集團捐贈的熊貓館斥資3億多台幣。（圖／記者湯興漢攝）



團團、圓圓來台5年後誕下圓仔，曹先紹表示，目前照養這「一家三口」一年至少得花300萬，而最大宗的花費就是「吃」。熊貓吃的竹子都經過嚴格把關，竹林附進不能有果園或茶園以免農藥飄散，此外也會先檢測土壤中金屬，通過層層關卡才能成為熊貓的佳餚。竹子會以每綑3公斤送到動物園，園方冷藏在攝氏7度以下，並且每30分鐘灑水45秒飽持新鮮度，大約3、4天這些庫存就會被吃光。每隻熊貓每天光是竹子就大約要吃15公斤，除此之外還有窩窩頭、紅蘿蔔、蘋果、葡萄等食物，加上熊貓相當「挑嘴」，300萬大部分都被「吃掉了」，開銷第二名則是照顧人力，其餘支出則是館內棲架、設備維修和水電費等。

▲圓仔也是個貪吃小胖妞，吃相像媽媽。（圖／記者湯興漢攝）



至於團團、圓圓努力「拚二胎」是否需要鉅額費用，曹先紹解釋，雖然每年都會固定採精、人工授精，「但能受孕的日子每年就是那幾天，另外實驗室的身體指數監控也是平時就會做的事。」除此之外，實行人工受精需要「大隊人馬」，也有許多「人醫」協助，不過很多是志工性質，因此「造熊」在花費中不算很多。

▲熊貓保育員不能上妝、噴香水。（圖／記者湯興漢攝）



照養熊貓除了食物，最重要的就是每天貼身的照顧員了。曹先紹說，目前總共有4名保育員照顧團團、圓圓和圓仔，「這個數量大概是四平八穩，每天至少會有2人輪班，但是到了熊貓的發情期，需要進行人工受孕的工作，就一定4個人都上班了。」此外，要當熊貓保育員首要條件就是「平時不化妝、不擦保養品、不噴香水」，他解釋，因為熊貓的嗅覺非常靈敏，有其他讓牠分心或者是引起警覺的味道都不是好事。第二點就是要非常細心，有時候熊貓挑食，或季節改變，甚至是心情變話，進食的量都會改變，「保育員如果沒有緊盯每天進食、排便的量，可能就會錯失重要訊息，就沒有照顧好。」

▲熊貓每餐吃的量和排泄的量保育員都要仔細掌控。（圖／記者湯興漢攝）



團團、圓圓來到台北市立動物園10年仍是大明星，動物園雖然每年「開很大」，照顧牠們的起居健康也「壓力山大」，但是園方也表示，「因為這是一個承諾，我們一定要提供相對高的規格。」10年來園方仔細地照顧團團、圓圓和圓仔，未來也會繼續下去。

▼圓仔就繼續美美地度過熊生吧～（圖／記者湯興漢攝）

