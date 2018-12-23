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「熊貓傻瓜」彪拔最疼圓圓　甜蜜放閃「10年來每天都在笑」

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記者李依融／採訪報導

大熊貓團團圓圓來台10周年，與牠們朝夕相處的保育員知道最多秘辛！擁有22年資歷的保育員陳屹彪回想和團團圓圓第一次見面，心裡還是很感動，而圓仔出生後和他有很多互動，讓許多人羨慕。他透露最喜歡的熊貓其實是「圓圓」，一說起臉上就揚起笑容宛如「女兒傻瓜」。

團團圓圓圓仔。（圖／台北市立動物園提供）

▲彪拔抱著圓仔的模樣讓好多人心生羨慕。（圖／台北市立動物園提供）

陳屹彪最讓人熟知的畫面莫過於在展場裡和年幼的圓仔曬恩愛，當時小圓仔總愛纏著保育員，其中特別愛黏「彪拔」，總是又撲又抱，若是回家時間到了還貪玩或睡翻了，就會被彪拔「扛回家」，遊客們見到這個畫面，恨不得自己就是熊貓保育員。

▲▼ 台北市立動物園貓熊保育員陳屹彪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳屹彪已當保育員22年，亞洲象林旺和馬蘭是他的「老朋友」。（圖／記者湯興漢攝）

陳屹彪因為喜歡動物，又覺得動物園的工作穩定，還能照顧平常少見的動物，22年前進到台北市立動物園，先是在可愛動物區服務，後來轉到熱帶雨林區，也曾是動物園明星亞洲象林旺和馬蘭的保育員。10年前在熊貓館館長的邀請下，他接下照顧團團、圓圓的重責大任，「大概是壓力太大大家都不願意來吧！我就是抱著試試看的心態，想說挑戰一下比較不好養的動物。」

團團圓圓圓仔。（圖／台北市立動物園提供）

▲陳屹彪透露最喜歡的熊貓就是圓圓了。（圖／台北市立動物園提供）

團團圓圓2008年12月23日來到台灣，陳屹彪事前花了許多心思蒐集資料，「但是越蒐集越緊張。」他提前半年到四川雅安「見習」，也初次見到未來要朝夕相處的一對「兒女」，回憶起當時的心情，「其實滿驚喜的，這個動物確實是很漂亮，那時候真的有點感動。」他笑說當時自己傻傻的，伸手想碰圓圓，結果被抓了一下，「不過後來圓圓跟我最好！」他透露自己最愛的就是圓圓，粉絲們紛紛幫黏的彪拔圓仔抱不平，但他說，「圓圓跟我認識10年耶！圓仔才5年，當然是圓圓啦！」

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲團團：彪拔說我是模範生呢！（圖／記者湯興漢攝）

在陳屹彪眼中，團團就是個標準的「模範生」，「牠最乖，但是又有點憨。」團團從來不會生氣，如果不高興就直接走掉，陳屹彪笑說，每次給團團行為豐富化玩具，玩的方式都跟別人不一樣，「我們都會預想熊會怎麼玩，但是團團會自己想出一種比較笨但是又很實用的方法。」例如保育員準備罐子讓熊貓能搖出食物，團團會很努力磨罐子，直到蓋子打開才大快朵頤，陳屹彪說，「雖然很費力，不過好像也不能說牠笨，反而是很聰明有辦法打開蓋子。」

團團圓圓圓仔。（圖／台北市立動物園提供）

▲聰明的圓圓有時候會耍小脾氣，但還是會控制力道。（圖／台北市立動物園提供）

陳屹彪形容圓圓像是「大姐」，非常會欲擒故縱，看到保育員總是先閃人，非要人喊牠、哄牠才要出來。有時候圓圓會耍耍小脾氣，不高興就會用手輕拍保育員，但是陳屹彪說，「圓圓會控制力道，會輕輕拍不會受傷，倒是圓仔胖手手亂揮，比較容易不小心抓傷人。」他也提到，當年在雅安見到團團、圓圓的互動很有趣，「我親眼看到團團從6公尺高的樹上面摔下來，心裡想說完蛋了這下要換一隻了，結果團團馬上爬起來去打圓圓，因為是圓圓拱牠上去的。」

團團圓圓圓仔。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團圓圓未成年時曾一起相處，目前只有發情期才會「送入洞房」。（圖／台北市立動物園提供）

在熊貓展場也時常能見到團團、圓圓或圓仔在一旁的小門逗留，想看看保育員在做什麼，這時保育員也會跟牠們說一些「悄悄話」。陳屹彪說就像是看到小朋友聊聊天一樣，「我們會問牠『欸你剛才怎麼不吃葉子啊？』、『沒吃乾淨，要不要再去吃啊？』，或者『想吃蘋果？我等一下拿給你』。」有時候也會說「過來摸摸」、「要不要抓抓癢？」，語氣非常溫柔就像是在哄小寶貝一般。

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲功夫熊貓團團聽得懂保育員說的話呢！（圖／記者湯興漢攝）

更有趣的是，這些「人話」熊貓都聽得懂，有一次團團在後場鑽棲架屁股翹得老高，陳屹彪開玩笑地逗逗牠「喔～屁股抬那麼高，要打你喔！」，團團馬上把屁屁轉到另外一個方向，似乎在想著保護自己的「屁股」不受欺負。陳屹彪解釋，平常的醫療訓練都會告訴熊貓身體部位，「當然我們只是開玩笑，但是團團的反應就可以知道牠都記得也聽得懂。」

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲彪拔笑說團團最乖但是有點憨。（圖／記者湯興漢攝）

問到陳屹彪照顧熊貓有哪些「會心一笑」的時刻，他認真地思索一下笑著說，「這10年來我幾乎每一天都在笑，所以說有沒有特別，其實每一天都很特別。」無論只是靜靜地看著熊貓，或是觀察熊貓的活動，陳屹彪都覺得很甜蜜，「常常都會覺得牠每個動作都很擬人很可愛，這動物難怪這麼紅！」做為熊貓保育員，陳屹彪坦言的確很多朋友「羨慕」，而自己每分每秒都覺得「很幸運」。

除了「彪拔」，另外還有3位保育員細心照顧團團圓圓一家，每個人都抱著照顧小孩的心來照顧團團圓圓一家，只希望熊貓們能夠健康快樂。

▲▼台北市立動物園貓熊館貓熊保育員工作狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼每天熊貓館至少有2位保育員輪班，大家都很用心照顧團團、圓圓和圓仔喔！（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市立動物園貓熊館貓熊保育員工作狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 團團圓圓來台10周年台北市立動物園熊貓團團熊貓圓圓熊貓貓熊圓仔陳屹彪熊貓保育員保育員

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