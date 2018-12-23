「熊貓傻瓜」彪拔最疼圓圓　甜蜜放閃「10年來每天都在笑」

記者李依融／採訪報導

大熊貓團團圓圓來台10周年，與牠們朝夕相處的保育員知道最多秘辛！擁有22年資歷的保育員陳屹彪回想和團團圓圓第一次見面，心裡還是很感動，而圓仔出生後和他有很多互動，讓許多人羨慕。他透露最喜歡的熊貓其實是「圓圓」，一說起臉上就揚起笑容宛如「女兒傻瓜」。

▲彪拔抱著圓仔的模樣讓好多人心生羨慕。（圖／台北市立動物園提供）



陳屹彪最讓人熟知的畫面莫過於在展場裡和年幼的圓仔曬恩愛，當時小圓仔總愛纏著保育員，其中特別愛黏「彪拔」，總是又撲又抱，若是回家時間到了還貪玩或睡翻了，就會被彪拔「扛回家」，遊客們見到這個畫面，恨不得自己就是熊貓保育員。

▲陳屹彪已當保育員22年，亞洲象林旺和馬蘭是他的「老朋友」。（圖／記者湯興漢攝）



陳屹彪因為喜歡動物，又覺得動物園的工作穩定，還能照顧平常少見的動物，22年前進到台北市立動物園，先是在可愛動物區服務，後來轉到熱帶雨林區，也曾是動物園明星亞洲象林旺和馬蘭的保育員。10年前在熊貓館館長的邀請下，他接下照顧團團、圓圓的重責大任，「大概是壓力太大大家都不願意來吧！我就是抱著試試看的心態，想說挑戰一下比較不好養的動物。」

▲陳屹彪透露最喜歡的熊貓就是圓圓了。（圖／台北市立動物園提供）

團團圓圓2008年12月23日來到台灣，陳屹彪事前花了許多心思蒐集資料，「但是越蒐集越緊張。」他提前半年到四川雅安「見習」，也初次見到未來要朝夕相處的一對「兒女」，回憶起當時的心情，「其實滿驚喜的，這個動物確實是很漂亮，那時候真的有點感動。」他笑說當時自己傻傻的，伸手想碰圓圓，結果被抓了一下，「不過後來圓圓跟我最好！」他透露自己最愛的就是圓圓，粉絲們紛紛幫黏的彪拔圓仔抱不平，但他說，「圓圓跟我認識10年耶！圓仔才5年，當然是圓圓啦！」

▲團團：彪拔說我是模範生呢！（圖／記者湯興漢攝）



在陳屹彪眼中，團團就是個標準的「模範生」，「牠最乖，但是又有點憨。」團團從來不會生氣，如果不高興就直接走掉，陳屹彪笑說，每次給團團行為豐富化玩具，玩的方式都跟別人不一樣，「我們都會預想熊會怎麼玩，但是團團會自己想出一種比較笨但是又很實用的方法。」例如保育員準備罐子讓熊貓能搖出食物，團團會很努力磨罐子，直到蓋子打開才大快朵頤，陳屹彪說，「雖然很費力，不過好像也不能說牠笨，反而是很聰明有辦法打開蓋子。」

▲聰明的圓圓有時候會耍小脾氣，但還是會控制力道。（圖／台北市立動物園提供）



陳屹彪形容圓圓像是「大姐」，非常會欲擒故縱，看到保育員總是先閃人，非要人喊牠、哄牠才要出來。有時候圓圓會耍耍小脾氣，不高興就會用手輕拍保育員，但是陳屹彪說，「圓圓會控制力道，會輕輕拍不會受傷，倒是圓仔胖手手亂揮，比較容易不小心抓傷人。」他也提到，當年在雅安見到團團、圓圓的互動很有趣，「我親眼看到團團從6公尺高的樹上面摔下來，心裡想說完蛋了這下要換一隻了，結果團團馬上爬起來去打圓圓，因為是圓圓拱牠上去的。」

▲團團圓圓未成年時曾一起相處，目前只有發情期才會「送入洞房」。（圖／台北市立動物園提供）



在熊貓展場也時常能見到團團、圓圓或圓仔在一旁的小門逗留，想看看保育員在做什麼，這時保育員也會跟牠們說一些「悄悄話」。陳屹彪說就像是看到小朋友聊聊天一樣，「我們會問牠『欸你剛才怎麼不吃葉子啊？』、『沒吃乾淨，要不要再去吃啊？』，或者『想吃蘋果？我等一下拿給你』。」有時候也會說「過來摸摸」、「要不要抓抓癢？」，語氣非常溫柔就像是在哄小寶貝一般。

▲功夫熊貓團團聽得懂保育員說的話呢！（圖／記者湯興漢攝）



更有趣的是，這些「人話」熊貓都聽得懂，有一次團團在後場鑽棲架屁股翹得老高，陳屹彪開玩笑地逗逗牠「喔～屁股抬那麼高，要打你喔！」，團團馬上把屁屁轉到另外一個方向，似乎在想著保護自己的「屁股」不受欺負。陳屹彪解釋，平常的醫療訓練都會告訴熊貓身體部位，「當然我們只是開玩笑，但是團團的反應就可以知道牠都記得也聽得懂。」

▲彪拔笑說團團最乖但是有點憨。（圖／記者湯興漢攝）

問到陳屹彪照顧熊貓有哪些「會心一笑」的時刻，他認真地思索一下笑著說，「這10年來我幾乎每一天都在笑，所以說有沒有特別，其實每一天都很特別。」無論只是靜靜地看著熊貓，或是觀察熊貓的活動，陳屹彪都覺得很甜蜜，「常常都會覺得牠每個動作都很擬人很可愛，這動物難怪這麼紅！」做為熊貓保育員，陳屹彪坦言的確很多朋友「羨慕」，而自己每分每秒都覺得「很幸運」。

除了「彪拔」，另外還有3位保育員細心照顧團團圓圓一家，每個人都抱著照顧小孩的心來照顧團團圓圓一家，只希望熊貓們能夠健康快樂。

▲▼每天熊貓館至少有2位保育員輪班，大家都很用心照顧團團、圓圓和圓仔喔！（圖／記者湯興漢攝）

