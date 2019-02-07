吃宵夜被抓包了齁　回神發現黑暗中「有雙眼睛盯著我」

▲不仔細看很難發現，遠處其實藏了一隻黑狗。（圖／飼主吳先生授權提供，下同）

記者王彥甯／採訪報導

藏在保護色下，真的很難被發現外，還因此製造不少笑果。飼主吳先生分享道，有天晚上他一如往常地在客廳吃宵夜，吃著同時沒覺得有什麼異狀，抬起頭看四周也沒什麼不對勁，後來再次抬頭才發現「遠處有雙眼睛直盯著我看！」瞬間雞皮疙瘩，覺得好驚嚇又好笑。原來是有隻黑狗NONO藏在黑暗處，沒仔細看的話，完全不會發現牠站在那XD

這隻藏在黑暗裡的黑狗叫做「NONO」，之所以取這名字，是因為在牠小時候一直用手擋在臉前面，就好像在說不要不要似的。吳先生接著說，「這隻狗從小就愛吃，只要看到我拿東西就會湊過來，騙牠手裡有食物還會生氣，一直汪汪吠。」因為很愛吃，其中特別喜歡吃蘋果，所以現在牠的身型被牠自己吃得胖嘟嘟的～

▼本來正常的可愛模樣(左)，右邊是跟爸爸玩一玩變這種臉，直接崩壞...XD。

還記得有次有趣的是，「那時準備要幫NONO洗澡，叫牠說要洗香香之後，我就先去拿等等要幫牠擦身體的大毛巾和吹風機」，回到客廳之後沒看到狗，大家都說牠可能跑到樓上之類的。「殊不知找到最後，NONO竟然超級乖又安靜地待在浴室裡面等我，真的超級可愛的～」吳先生充滿幸福感地說著。

吳先生還說，NONO除了吃之外，又特愛睡，有次一整天回到家發現沒聲音，結果「牠居然還倒在地呼呼大睡，好像做了什麼大事一樣」；要是牠沒睡著的話，「只要聽到我們回家的聲音，牠就會開始吠，看見我們就會開心地衝來衝去，簡直就像個孩子一般」。

▼捕捉到NONO打哈欠的瞬間，變得超級好笑。