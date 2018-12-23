尼斯湖水怪也出來慶聖誕　目擊者驚：牠「上上下下」跟船一樣大

▲今年6月也有愛爾蘭觀光客在尼斯湖拍到水怪。（圖／翻攝自尼斯湖水怪觀光登記處網站）



國際中心／綜合報導

聖誕節快到了，連尼斯湖水怪也出來過節日？英國42歲的商業顧問卡洛琳（Caroline Barnett）聲稱，她19日心血來潮看了一夏尼斯湖的網路監視器，大約在10點20分的時候，竟然看到不明生物緩慢的「上上下下」，讓她訝異的直呼「這是最驚人的聖誕禮物！」

據《Daily Record》報導，這個不明生物非常巨大，大約有一艘船的大小，當牠在水面上下移動時，甚至會激起很高的水花。卡洛琳表示，幾年前有去過尼斯湖，但從來沒有見過水怪的蹤影，「雖然我不確定水怪是否真的存在，但這的確是無法解釋的現象。」

起初她以為那是艘船，但船不可能會突然沉進水裡又再度浮出水面。水怪當時是出現在湖的東岸，身體呈現深黑色，卡洛琳立刻拿出手機錄下監視畫面，可惜手機已經壞掉，無法用更多影片證實自己真的看到水怪。

就在幾天前，英國另一名39歲導遊菲利浦斯（Ricky Phillips）也宣稱自己親眼目睹的尼斯湖水怪，他形容生物「光是脖子就120公分長，頭的大小跟橄欖球一樣大！」而且眼睛異常凸出，嘴巴則是鳥喙的形狀。

不只看到水怪真面目，菲利浦斯同時還聽到詭異噪音，有點像是金屬樂，就像是有東西在吹直著空氣似的。我接觸過無數次的海豚、鯨魚、海豹，卻從來沒聽過這種聲音。」

▼目擊者說水怪的頭就跟橄欖球一樣大。（圖／翻攝自尼斯湖水怪觀光登記處網站）

