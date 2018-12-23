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一不小心就蛋疼！店貓捲成球「戴眼罩」睡翻　客人推拿超害羞

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▲▼一不小心就蛋疼！店貓「頭塞跨下」睡翻　客人推拿超害羞。（圖／翻攝自@29nekocafe）

▲好害羞的推拿時光。（圖／翻攝自@29nekocafe，下同）

寵物小組／綜合報導

睡覺的地方太敏感了啦！日本福井縣一家名為福貓（福ねこ）的咖啡廳擁有23隻店貓，享受餐點之外還可以跟療癒的喵喵相處，同時還提供推拿服務。這天一名客人正在享受專業整骨師的服務，胯下卻突然出現一顆頭，塞好塞滿舒服的呼呼大睡，讓對方直呼實在是好害羞！

▲▼一不小心就蛋疼！店貓「頭塞跨下」睡翻　客人推拿超害羞。（圖／翻攝自@29nekocafe）

▲▼咖啡廳裡總共有23隻貓咪。

▲▼一不小心就蛋疼！店貓「頭塞跨下」睡翻　客人推拿超害羞。（圖／翻攝自@29nekocafe）

咖啡廳為了讓顧客能徹底放鬆身心，提供好吃的餐點，以及療癒系的萌萌貓咪們，也固定和一位整骨師合作，不定期在店裡提供推拿的服務。其中一隻1歲多的虎斑店貓「小鐵」，由於牠從小是人工哺育長大，非常愛撒嬌、親人，總是喜歡趁著客人推拿時，將頭塞進胯下，捲成一顆球睡翻，無厘頭的舉動常常惹得大家哈哈大笑。

▲▼一不小心就蛋疼！店貓「頭塞跨下」睡翻　客人推拿超害羞。（圖／翻攝自@29nekocafe）

▲▼店貓小鐵最喜歡鑽客人胯下。

▲▼一不小心就蛋疼！店貓「頭塞跨下」睡翻　客人推拿超害羞。（圖／翻攝自@29nekocafe）

咖啡廳在推特上分享小鐵爆笑的舉動，許多網友看完照片紛紛留言，「哪裡有溫度就塞哪裡XD」、「好刺激的推拿...隨時都有蛋疼的可能」、「哈哈哈哈牠在幹嘛啦」、「貓咪的邏輯好難懂」、「貓咪起床身個懶腰（出爪），蛋蛋的哀傷」、「喵：胯下最棒惹～」、「只有我在期待他啥時發出哀嚎聲嗎」。

▲▼一不小心就蛋疼！店貓「頭塞跨下」睡翻　客人推拿超害羞。（圖／翻攝自@29nekocafe）

▲喵：胯下最溫暖惹～

關鍵字： 推拿店貓胯下日本貓咪咖啡廳

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