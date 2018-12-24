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狗狗越胖越容易長「脂肪瘤」　減少碳水攝取＋適度運動保健康

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

「醫師！幾個月前我在我家狗狗身上發現一顆隆起的腫塊，觸感有點軟，摸了牠也不會覺得痛。請問我家狗狗是不是染上什麼惡疾了？對牠的健康和生命有沒有影響？」原來狗狗是長了常見的犬腫瘤—脂肪瘤

●脂肪瘤是致命腫瘤嗎？

脂肪瘤（Lipoma）是一種位於皮膚下方積存的脂肪所產生的聚積結構，常見於中老年的狗狗，其質地柔軟、外表光滑，外層有完整一層包膜、可滑動，通常容易生長在頸部、大腿、腋下、軀幹等皮下的軟組織層。

狗狗長脂肪瘤是常見現象，爸媽們若是發現狗狗長了脂肪瘤也不需過於緊張，期間內注意觀察狗狗身上的脂肪瘤變化，但若是脂肪瘤在短時間內變大（比如從綠豆大變成龍眼大），最好帶去動物醫院仔細檢查。

●狗狗長出脂肪瘤的原因

1、代謝
一般來說，脂肪瘤是由於脂肪細胞過度增生的緣故，再加上大多數的熟／高齡犬新陳代謝變差導致皮膚衰老，促成腫瘤形成；也有部分特定品種：拉布拉多犬、威瑪犬、杜賓犬、雪納瑞等有較高的發生率。

2、肥胖
當狗狗體重過重時，體脂肪也較高，相對地也就越容易發生。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

如何判斷狗狗的脂肪瘤是良性還惡性？

一、目測觀察
長在皮膚表層的脂肪瘤一般為良性的，毋須過度緊張。
良性脂肪瘤的生長速度緩慢，例如一開始是綠豆般大小，過幾個月後可能稍微大了一點，也可能沒有變化，利用目測觀察一段時間來判斷是否為良性的。

二、切片取樣
若毛爸媽想快速確認腫瘤是否為良惡性，也可以帶毛孩到動物醫院給醫師做切片檢查來確認。

●所以脂肪瘤到底需不需要切除呢？

目前脂肪瘤的切除手術因需要使用到麻醉，所以也多少存在著些微風險，因此建議如果脂肪瘤為良性，且生長位置不會影響生活品質時，其實不需要太積極的去切除它。

除非為生長緣故而形成肌肉間脂肪瘤及浸潤行脂肪瘤時，這兩種脂肪瘤可能會因為生長壓迫或局部侵犯的情形造成臨床症狀，就會需要手術進行切除；或是腫瘤自行破裂或因外力造成破裂時，就要盡快帶去動物醫院處理並消毒傷口，以免造成二度皮膚感染化膿。

▲圖／翻攝自PetTalk官網▲圖／翻攝自PetTalk官網▲圖／翻攝自PetTalk官網
（照片來源：星辰動物醫院

脂肪瘤的切除手術是採用雷射光在皮膚上劃出切口，有助於減少出血量及術後傷口的腫脹狀況；脂肪瘤切除後，原本的皮下位置會空出，縫合前會先確認是否還存有液體，同時放置引流管，持續4、5天即可拆除，整個手術完成後約兩周就能拆線。

有沒有預防或降低脂肪瘤形成的方法？

基本上還是以「體重控制」為原則，飲食需均衡，並以低油脂、高纖維、高品質的蛋白質為主，減少碳水化合物（如馬鈴薯、玉米）的攝取，比較優質的能量來源是糙米及燕麥。

此外，適度且規律的運動是維持健康的不二法門，透過持續性的運動可以減少體內殘留多餘的脂肪，也助於提高新陳代謝率，就可以有效避免脂肪瘤的形成囉！

▲圖／翻攝自PetTalk官網

簡言之，若脂肪瘤的生長情形及位置不會影響到毛孩的生活品質，切除它就非必要性。
但是為了狗狗的健康著想，給予均衡的飲食並與牠一同運動養身，不僅可以讓狗寶貝遠離肥胖所病發的疾病外，也能延緩老化的速度喔！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥醫師 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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