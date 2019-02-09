下班一人餵一隻！抽屜塞滿貓孫零食　女兒：我爸以前最疼我QQ

▲阿公阿嬤一直很擔心貓孫沒吃飽。（圖／網友蕭宜芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／採訪報導

「有人跟我一樣嗎？有兩個被貓同化的阿公阿嬤！」台中飼主蕭宜芳非常苦惱自己地位逐漸低落。兩年前帶2隻貓回家，歷經父母碎念攻擊，被罵「貓咪屎尿很臭，不要養」、「貓發情聲音很可怕，像嬰兒在哭」，後來不知不覺毛孩默默取代自己，父母整個嚴重偏心，搞得自己只剩「鏟屎功能」。

阿公阿嬤下班回來，最期待見到兩隻貓孫「Eeyore」和「Neko」，會自動打開滿滿貓食的「藏寶箱」，忙著一人餵一隻吃肉泥。女兒說，「因為一個人應付兩隻太累了，所以爸爸找媽媽一起餵才不會搶食！而且爸爸媽媽說，現在期待很下班，回家看到這兩隻心情特別好～」

阿公阿嬤幫貓孫買一大堆零食，而且一貓一份，堅持不能偏心。如果看到女兒罵貓孫，必定跳出來護航。女兒說，「牠們做錯事被我揍，爸爸就說不要打牠們啦～牠們又不懂，不然就是我說不能餵零食，我爸硬要偷偷餵，被我發現還說沒關係啦。」

▲阿公肉泥餵上癮了...



▲阿公的藏寶箱！



有一次阿公偷偷給食物被發現，竟然對貓咪比「噓」的可愛動作。女兒笑說，「阿公整天買零食，整天問我『溫孫勒～』，還說『來阿公這裡吃ㄇㄢㄇㄢ』，害得兩隻被寵到壞掉。有一次貓咪在客廳睡覺，我要抱牠，爸爸還會罵我說『阿就睡好好的～幹嘛吵牠，你很奇怪誒。』」。

面對父母種種偏心行為，女兒憂傷地說，「真的好吃醋！我爸以前最疼我了耶，現在看到我就是找孫子。然後給我錢都是叫我買溫孫的零食跟罐罐，而且他現在只說『牠們很乖』，甚至比我還乖？我說牠們很皮很壞，還被唸『誰准你講溫孫壞話』。那兩隻貓也是很現實，反正整個超偏心，我都沒地位了啦。已經準備好行李箱，做被趕出去的心理準備。」

▲▼Eeyore（橘貓）和Neko為家裡帶來許多歡樂，阿公阿嬤把牠們當做人類小孩在疼。





阿公阿嬤最近的興趣是研究貓孫的瞳孔大小，討論牠們的愛吃什麼，或是誰誰的個性脾氣怎麼樣。至於阿公阿嬤是如何變貓奴？女兒笑說，「以前帶回來被唸說『現在是把家裡當動物園嗎？』，後來媽媽先到房間餵食物、陪貓咪玩。去年則讓爸爸接觸貓，結果他發現貓孫不會亂小便，看電視牠們還窩在旁邊陪伴，而且吃早餐時，也看到牠們不吵不鬧，很乖地坐旁邊等，最後說『誒～其實貓咪也蠻乖的，聽得懂人家在說什麼。』」

看到阿公阿嬤很疼毛孩，飼主也終於鬆了一口氣，儘管內心有點酸酸的。網友看完飼主的心路歷程，紛紛留言笑她「快去檢查戶口名簿」、「你才是外面撿來的吧？」、「我家的爸爸也是這樣…」、「你只是客人」、「貓才是親生的啦，你只是撿來的」。

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