日本嫁來台…近百歲嬤雨天也騎小50餵狗　遇偷狗賊拆光監視器

▲「阿利阿」是有次狗園遭下毒後，唯一搶救存活的老狗。（圖／網友林子涵提供）

寵物小組／綜合報導

年近百歲的陳阿嬤每天騎著破舊的50cc機車到「蘆洲陳媽媽愛狗園」照顧狗兒，即使前一天摔腫了手指、即使天空開始下大雨，她仍堅持載著滿滿物資「噗噗噗」地出發。然而，近期卻有惡劣竊賊到狗園偷狗，還將加裝的監視器、警報器全拆光，讓關注阿嬤的網友們氣憤不已。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲陳阿嬤每天騎著破舊機車餵狗，即使下雨也堅持出發。（圖／網友林子涵提供）

▲陳阿嬤辛苦搬運物資並整理環境。（圖／網友林子涵提供）

網友林子涵表示，陳阿嬤遠從日本嫁來台灣，大半人生都奉獻給流浪狗，沒想到遇上這樣的事，讓她不敢再把狗兒帶回園區，只能把孩子們引到草叢茂盛的隱身藏身處，「這是阿嬤心裡最深的痛，她說她保護不了這些可憐的孩子 ……。」林子涵說，陳阿嬤每天去7個不同的隱密地點餵食，有的地方是涵洞，有的地方則需要攀爬翻越圍欄，但不管多累多辛苦，「阿嬤永遠都只會說：我沒有關係，可是孩子們不能一天沒有吃飯，再痛再不舒服還是要來。」

▲陳阿嬤年近百歲，每天卻得這樣爬上爬下。（圖／網友林子涵提供）

林子涵心疼陳阿嬤遭遇，曾幫忙裝過監視器和警報器，沒想到統統被竊賊拆光變賣。她無奈指出，狗園遭竊已經報警也通知動保處，「警方那邊說沒證據無法辦，因為河濱公園那附近完全沒有監視器。」動保處也因沒監視器辦不了，雖然幫忙立了3支警告牌，但沒多久也被破壞了。

陳阿嬤的故事po上網後，網友們紛紛留言表達關心與敬意，「阿嬤要小心安全，謝謝阿嬤對流浪狗那麼有愛。」、「阿嬷要多保重」、「阿嬤真的好偉大」、「好心疼阿嬤」、「阿嬤真的很偉大！請她多注意自己的身體，那麼多的毛孩要她照顧……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）