背脊突然涼涼的！2憨柴偷偷摸摸「躲門縫」：啥時放飯啊...

▲哀怨柴柴：欸...奴才...什麼時候放飯啊！（圖／翻攝自推特@C_Suzuki，下同）



寵物小組／綜合報導

在寵物附近吃飯，壓力總是特別得大。日本推特用戶「C_Suzuki」飼養兩隻可愛的憨憨柴，這天媽媽在前面弄飯飯，忽然背脊感到一陣涼意？！轉頭驚見2隻無厘頭的汪星人，鬼鬼祟祟地躲在門縫後方，可愛的視角萌爆飼主與一大堆網友，直呼「超超超可愛啊」！

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從短片中可見，白柴的臉臉夾在門縫中偷瞄，一臉淡定地看著飼主。只見一旁的赤柴身型矮小，硬要擠在下方湊一咖，兩隻汪共同發出「好可憐的眼神」，哀求「吃飯飯」的表情超搞笑。

根據主人的說法，牠們會這樣直直地盯著你看，直到要開吃的那一刻！影片是在2018年1月所po出，近期又在網路上流傳開來，至今吸引1萬多的人按讚，喜歡柴柴的粉絲逗趣地在底下留言，「汪：我就是喜歡這樣看著媽媽弄飯」、「牠們期待的眼神真可愛～」、「這是吃飯前的sop啊」、「卡哇伊啊～」。

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