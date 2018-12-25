ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

背脊突然涼涼的！2憨柴偷偷摸摸「躲門縫」：啥時放飯啊...

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲背脊突然涼涼的！2憨柴偷偷摸摸「躲門縫」：啥時放飯啊...（圖／翻攝自推特@C_Suzuki）

▲哀怨柴柴：欸...奴才...什麼時候放飯啊！（圖／翻攝自推特@C_Suzuki，下同）

寵物小組／綜合報導

在寵物附近吃飯，壓力總是特別得大。日本推特用戶「C_Suzuki」飼養兩隻可愛的憨憨柴，這天媽媽在前面弄飯飯，忽然背脊感到一陣涼意？！轉頭驚見2隻無厘頭的汪星人，鬼鬼祟祟地躲在門縫後方，可愛的視角萌爆飼主與一大堆網友，直呼「超超超可愛啊」！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從短片中可見，白柴的臉臉夾在門縫中偷瞄，一臉淡定地看著飼主。只見一旁的赤柴身型矮小，硬要擠在下方湊一咖，兩隻汪共同發出「好可憐的眼神」，哀求「吃飯飯」的表情超搞笑。

根據主人的說法，牠們會這樣直直地盯著你看，直到要開吃的那一刻！影片是在2018年1月所po出，近期又在網路上流傳開來，至今吸引1萬多的人按讚，喜歡柴柴的粉絲逗趣地在底下留言，「汪：我就是喜歡這樣看著媽媽弄飯」、「牠們期待的眼神真可愛～」、「這是吃飯前的sop啊」、「卡哇伊啊～」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影片：

關鍵字： 柴柴吃飯門縫日本

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

綁繩訓練第一天回家「紗門一面倒」　媽嚇壞：牠才8個月大

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

警衛電棒打死懷孕母狗棄垃圾桶　學生心碎大哭：牠從沒..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

修車廠長大的鸚鵡！模仿「異音」口技超神　最後一句讓..

熱情柴「唉唉撒嬌」迎接回家　殺豬聲害爸被檢舉「半夜..

這家人以為養了迷你豬…等暴肥成豬才知道迷你並不存在..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

歡樂背後…聖誕馴鹿被狠踹、餓到骨頭凸出　壓力大狂掉..

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演..

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

柴可兔斯貓-為了吃！「抱大腿」只是小事

浪浪別哭-在眾人眼中的問題毛孩　對我來說是最棒的家..

好味小姐-【貓日常】米香跟我一起同居吧！不要趕我走..

【侑敏頻道】冬季保暖好簡單！先用3招分辨兔寶會不會..

《倉鼠人》孵蛋21天！孵蛋器真的孵出小雞了？

再餵貓喝「牛奶」會出大事！　牠們難以分解乳糖易導致..

看我用手手召喚之術 把喵星人變出來

去醫院看病哄牠進門！　落寞汪敲窗「垂眼目送」媽：早..

日本嫁來台…近百歲嬤雨天也騎小50餵狗　遇偷狗賊拆..

盲貓愛玩「有聲彩球」　媽爆買100顆當聖誕禮「淹沒..

背脊突然涼涼的！2憨柴偷偷摸摸「躲門縫」：啥時放飯..

媽怒評「1星」有夠爛　店家公佈監視器…7歲兒爬貓跳..

抽菸會讓毛小孩生病！　喵星人罹口腔癌、淋巴癌風險提..

北市毛小孩爸媽有福了！　明年度絕育補助金最高150..

快來幫阿公搬冰箱！鬆獅犬「瞇眼燦笑」坐車內：給肉肉..

幼犬親眼見媽被虐死怕人　上廁所卻有「超暖身影」遠遠..

蜜袋鼯嗑芒果「嚼嚼」超療癒　鼯姊淚眼汪汪：可以換我..

麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　消費可抽汽車、住宿券

就職日批首件公文　盧秀燕：貨出去錢進來！台中經濟站..

快訊／政院證實葉俊榮自備書面辭呈　賴清德立馬「勉予..

想擁有一口白牙不用花大錢　4大牙齒美白法先了解自己..

不舉男逼女童口交如豆導翻版　女童哭「想關他1000..

張國洲連任台東市長　強調縣市合作帶動經濟

兩岸建築設計師參與福建鄉建　陪護式指導分享台灣30..

商朝青銅名器「大黿」身中4箭　網友神回覆：歸心似箭

雪鐵龍「7人座商旅車」要來了！Berlingo明年..

元旦連假到！航港局今公布「離島及小三通客輪」疏運計..

寵物動物熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

柴甜笑迎接爸　撒嬌聲卻像被虐待

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

無法接受迷你豬暴肥　憤而棄養

駕駛進隧道　擋風玻璃映出87柴..

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

聖誕馴鹿被狠踹　壓力大l到狂掉..

讀者迴響

熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

柴甜笑迎接爸　撒嬌聲卻像被虐待

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

無法接受迷你豬暴肥　憤而棄養

駕駛進隧道　擋風玻璃映出87柴..

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

聖誕馴鹿被狠踹　壓力大l到狂掉..

主人尿急驚見聖上躺馬桶「塞滿」

最新影片

更多

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演技派

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝福感動答應

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

柴可兔斯貓-為了吃！「抱大腿」只是小事

浪浪別哭-在眾人眼中的問題毛孩　對我來說是最棒的家人

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面