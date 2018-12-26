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神人50秒縮時蓋好「狗界帝堡」　網讚：被世界埋沒的設計建築師

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神人50秒蓋好狗界帝堡！（圖／翻攝自抖音APP用戶「zhitu818」）

▲神人男子只用了樹林裡的材料，就打造了一座狗狗城堡。（圖／翻攝自抖音APP用戶「zhitu818」）

寵物小組／綜合報導

這個技術實在太強了！抖音APP用戶「zhitu818」有段神級影片最近在臉書上瘋傳，內容是有位赤裸上身的男子這天在樹林裡，只用了附近的材料，泥土、竹子、樹枝、樹葉等......，就搭建了一座「狗界帝堡」，而且僅僅花了50秒的縮時攝影時間，成品被網友讚爆，更直呼這名神人是「被世界埋沒的設計建築師」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Ben OH日前在臉書社團轉貼這段影片並註解，「狗狗的帝堡」。畫面中可以看到，這名男子先是撿了數十隻樹棍，接著一根一根打進土壤裡，為了要更加穩固，他還用水混泥土鋪在上面；只見過程中，他也用棉繩綁住每根樹棍及竹子，最後鋪上小草苗後，一座小型的城堡就這麼完成了！

神人50秒蓋好狗界帝堡！（圖／翻攝自抖音APP用戶「zhitu818」）

▲搬去新家囉～（圖／翻攝自抖音APP用戶「zhitu818」）

神人50秒蓋好狗界帝堡！（圖／翻攝自抖音APP用戶「zhitu818」）

▲狗狗玩累了就在草皮上呼呼大睡。（圖／翻攝自抖音APP用戶「zhitu818」）

影片的最後，該名男子到一旁的洞裡，抓出一隻隻的小幼犬，並且放到籠子裡，再將牠們帶到「新家」安置。透過影片能看到，狗狗們可以在這裡喝水、吃飯，也可以自由自在地跑跑跳跳，甚至玩累了就在草皮上呼呼大睡，這座城堡根本就是牠們的小天堂。

這則影片分享不到一天，就有將近3千名網友按讚、分享，許多人看完紛紛在底下留言說，「超強的耶！」、「小狗狗敲幸福的」、「好厲害喔！不過下雨會坍方嗎？」、「每到雨季剛好可以換一次房子XDD」、「這主人太過份了...可以蓋一間給我家的嗎」、「等狗狗長高長大後，又要蓋一做囉～」、「吃飯的聲音很療癒」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 狗界帝堡抖音神人臉書

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