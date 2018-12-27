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時速100KM賓士「拋出貓咪」　她目睹怒罵「等天收！」

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從時速100公里車上丟出貓咪。（圖／翻攝自Taylah Mcewen臉書）

▲網友目睹過程憤而咒罵。（圖／翻攝自Taylah Mcewen臉書）

寵物小組／綜合報導

紐西蘭北島丹尼弗克鎮(Danniverke)一輛黑色賓士以超過時速100公里行駛，突然從車窗丟出一隻貓咪，網友Taylah Mcewen在後面目睹整個過程，氣得在臉書罵髒話公布車牌，這則貼文PO出一天已有6021次分享，許多人都幫忙找兇手。

Taylah Mcewen貼出黑色賓士的照片，「你竟然把一隻貓在州級公路上從窗子丟出來，你根本不配養任何動物！」他說當時賓士行駛速度超過時速100公里，而車主將貓咪丟出後就加速離開，完全不顧後面還有汽車、卡車，「那隻可憐的貓咪跳過馬路，看起來大概是背或是脖子受傷了。」他目睹整個過程，氣得咒罵無良車主「等天收」。

目前警方和防止虐待動物組織(SPCA)正在查緝此事，然而目前未找到被拋出的貓咪，因此安危仍無從得知，警方盼目睹過程的民眾提供訊息。該則PO文1天就有超過6021次分享，Taylah Mcewen表示自己也有養寵物，看到這個畫面真的很心痛，「輛賓士要是停下來，我都準備要去揍那些混帳！」他也提到，當下很像跳車去抱貓咪，可是交通太混亂，要是魯莽地這麼做恐怕會出事故。

關鍵字： 貓咪虐貓

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