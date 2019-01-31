毛小孩也想圍爐加菜！寵物鮮食正夯　挑好食材輕鬆顧到寶貝健康

▲春節是一家子團圓吃飯的時候，寶貝的毛小孩當然也要被加菜寵愛！（圖／示意圖／pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

過年最期待的就是全家圍爐吃好料，家有毛小孩的拔麻更會準備罐頭、肉泥、零食等，幫寶貝們加菜。近年，為毛小孩手作鮮食的風氣也正夯，曾於日本進修寵物營養學，並取得證照，現為「頑皮狗狗好」負責人貓吉表示，其實以台灣在地、小農食材配合貓貓狗狗所需要的營養，甚至還能打造低敏、拔麻也可共吃的鮮食與點心。

現在就來準備食材！

狗狗吃這些

狗狗是雜食動物，因此多數蔬菜、澱粉與雞豬牛魚都可做為鮮食食材，也都能為狗狗提供身體所需的營養。而受到眾多狗狗喜愛的鮮奶油可以補充脂肪，但有乳糖不耐症的狗狗就不能食用，否則容易腹瀉、脫水、皮膚發炎等，購買時也要避免含有乳化劑等添加物的產品，才不會把溫馨團聚的春節，含淚搬去急診間過。

適合健康狗狗的鮮食比例，以肉、蔬菜、澱粉1：1：1製作即可。如果家有腎臟不好的狗狗，想在鮮食中加蛋，也建議取蛋白捨蛋黃，肉則可減半或省略，擔心狗狗無肉不歡的拔麻，只要在做好的鮮食上灑一點點肉酥，就能引起寶貝食慾，同時也能有效減低牠們的蛋白質攝取量，對身體較無負擔。不過市面上的肉酥品質參差不齊，拔麻可以用果乾機在家自製。

▲若狗狗不習慣吃鮮食，可放些牠喜愛的零食或食材，試圖增加想吃的意願，或是陪牠玩遊戲，跑跑跳跳後自然會想吃東西。

貓咪吃這些

貓咪是肉食動物，因此豬、雞、鴨、魚都適合牠們食用。與狗狗不同的是，貓咪身體所需的蛋白質、維生素等營養，幾乎都來自於肉，比如狗狗食用南瓜、紅蘿蔔可得到β-胡蘿蔔素並轉化為維生素A，但對貓咪來說，僅能攝取纖維、促進排便，因此製作貓咪鮮食，肉與蔬菜（含澱粉如南瓜）的比例應為4：1。

通常幫愛貓準備鮮食的拔麻，在選擇澱粉上較以南瓜為主，若沒有南瓜則以地瓜取代，但地瓜熱量較高也容易脹氣，其實花椰菜、地瓜葉、高麗菜或小黃瓜等也都適合入菜喔！

貓咪的鮮食可以加些寒天粉到煮肉、澱粉的湯汁中，讓平日喝水量較少的主子，吃鮮食的同時多攝取水量。第一次嚐鮮食的主子如果傲嬌不習慣吃，可以準備天然海苔粉，取代柴魚片等較重口味的食材，吸引牠們進食。此外，貓咪喜歡接近自己體溫（約38～39℃）的食物，加點溫水攪拌會更引起食慾！

▲貓主子很有個性，不喜歡的食物說不吃就不吃，所以建議拔麻製作前還是要先了解牠們對特定食材的喜好！

貓吉再提醒！

不少拔麻擔心市售的肉品可能被餵食或施打藥物，貓吉建議細心的拔麻，挑選信賴或有生產履歷的肉商，確保品質無虞。蔬菜則挑當季，農藥最少，也較好吃。

此外，富含Omega-3脂肪酸的紅甘很適合給毛小孩食用，可保護心血管健康、抑制過敏；而且Omega-3熱量高，若狗狗貓咪因生病而食慾不振，只要攝取一些含Omega-3的食物，就能獲得身體所需熱量。不過，可防血栓的Omega-3同時也會影響凝血反應，所以攝取適量即可。

用油方面，由於肉類就含有狗狗貓咪需要的動物性脂肪，若想額外添加油，可選植物油，避免血管堵塞。患有甲狀腺低下症的毛寶貝，則要避免食用容易抑制甲狀腺功能的十字花科食物，如高麗菜與花椰菜。若想讓腎臟不好的寶貝攝取蔬菜，也建議先燙過，洗去一些水溶性礦物質，避免攝取過多的磷。

▲如果因為春節忙碌，無暇準備鮮食，但又想給牠們一個健康、開心的加菜春節，貓吉主持的「頑皮狗狗好」也推出年菜禮盒，讓拔麻輕鬆幫毛寶貝過一個難得的年！（圖／FB粉絲團「頑皮狗狗好」提供）