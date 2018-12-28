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汪在零下30度苦守公車站　見到灰色車子就狂追…背後有心碎真相

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（圖／翻攝自Facebook／Настоящее Время）

▲眼神哀傷的狗狗，盯著來往的車輛看，是在等丟掉牠的主人。（圖／翻攝自Facebook／Настоящее Время）

寵物小組／綜合報導

都說狗狗是人類最好的朋友，只要牠們認定了主人，就會毫不保留的給你牠們所有的愛，但是人類值得牠們的付出嗎？對於這隻俄羅斯狗狗來說，答案是令人心碎的否定。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這隻小狗半年前出現時，就孑然一身，沒人知道牠從哪裡來的，只知道牠每天都等在公車站，從夏天等到冬天，等到氣溫降到零下30度，大雪紛飛的惡劣天氣也堅持不走，沒人知道牠在等什麼。

（圖／翻攝自Facebook／Настоящее Время）

▲牠只對灰色的車子有反應。

附近的居民發現，這隻小狗眼神專注地盯著來去的車輛，唯有灰色的車子會引起牠的興趣，每當看見一台灰色車子開過去，牠總是興奮的狂搖尾巴，他們研判，狗狗是被一台灰色的車子主人棄養在那裡了，從此看牠的眼神裡多了一絲心疼。

半年過了，沒有一台灰色的車子停下來把焦急等候的狗狗接走，一位動保志工看不下去，擔心牠會在嚴寒裡凍死，決定在聖誕節前夕將牠接回家，要給牠一個溫馨的聖誕節，幸好狗狗非常配合，跟上了車子，彷彿也終於決定不再等了。

現在的牠，跟新家的一隻狗和一隻貓成為好朋友，度過最棒而又溫暖的聖誕節，不值得牠的愛的人，是否有回來找牠，已經不再重要了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Настоящее Время）

▲幸好聖誕節前，找到了不會拋棄牠的新家。

 

關鍵字： 俄羅斯棄養忠犬八公主人

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