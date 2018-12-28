粉裙歐告攤前賣萌　老闆招待「百元雞肝」現吃…再打包一袋送牠

▲妹妹攤子前乖乖坐好，獲得老闆招待百元雞肝。（圖／網友馬晨祥授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

老闆差別待遇！新北市網友馬晨祥日前分享到滷味攤的消費經驗，當日買了150元的滷味當晚餐，沒想到店家竟然招待他的汪女兒「妹妹」將近100元的雞肝，要離開時老闆又包了一大袋要給汪汪，讓他忌妒PO網，「為甚麼不是送老北我一大包滷味呢？」

▲妹妹無辜眼神讓不少老闆被融化。

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從照片中可以看到，妹妹身穿粉裙、戴著應景聖誕節的頭飾，牠直挺挺地坐在攤子前面，發射貪吃光波攻擊店家。老闆抵抗不了狗狗的賣萌攻勢，立刻弄了價值將近百元的雞肝送給妹妹吃，看狗狗吃得開心，老闆娘又準備一大包給馬先生帶回家。

▲滷味攤老闆娘準備一大包雞肝給汪汪帶回家。

事實上，被妹妹超萌電波攻陷的不只滷味攤一家，麥仔煎、鹹酥雞、豆漿店的老闆們都十分喜歡妹妹，馬先生受訪時表示，妹妹只要看到吃的攤位，就會靜靜地坐在店家前面看著，不吵也不鬧，「看到你不給牠吃東西會覺得對不起牠為止」，也因此老爸也算不清到底有多少老闆被汪「招搖撞騙」過。

▲鹹酥雞店老闆也抵擋不住妹妹的賣萌光波。

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馬先生將照片上傳後，引來不少網友幫忙分析為甚麼老闆偏心，「你有穿裙子嗎？」、「妹妹比較有魅力」、「老北可以學妹妹賣萌啊」、「這就是長得萌的優勢」、「你又沒坐在攤前等」、「你打扮跟妹妹一樣，看老闆會不會送滷味一包」。

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