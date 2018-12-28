「所有生命都很重要！」印尼海嘯4搜救員救出受困大海龜

▲印尼海嘯已造成超過400人死亡。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

印尼日前遭海嘯重創，救援行動持續進行，救援隊除在殘骸四散的海灘搜尋罹難者外，今（28）日還從成堆的海洋垃圾中救出一隻瀕臨絕種的巨型海龜，讓牠們重回大海。救難人員阿迪（Adi Ayangsyah）表示，因為「所有生命都很重要。」

據《法新社》報導，這次遭到海嘯重創的蘇門答臘楠榜省（Lampung）到處都是破損的房屋、船隻殘骸，海洋中的垃圾也全被沖上岸，搜救隊今天就在海灘發現一隻瀕臨絕種的30公斤大海龜。

▲海龜。（示意圖／記者賴文萱攝）



阿迪表示，「這隻海龜真的很大，肚子朝天的困在垃圾堆中。」需要4個成年人合力才有辦法將牠拖回海裡。當地保育機構負責人敦古（Teguh Ismail）也指出，牠似乎是被海嘯沖上岸的，幸好「身上並沒有傷痕」。

救出這隻海龜費了搜救隊一番功夫，但阿迪認為非常值得，「我們會繼續留意有沒有其他海龜受困，因為不管是人還是動物，每條生命都一樣重要。」單是這週，在相同地點就有15隻海龜獲救。

印尼22日的海嘯已經造成430人死亡、近1500人受傷，但當局指出，這次引起海嘯的火山活動僅屬「小規模噴發」，火山和地質減災中心觀測到火山活動持續加劇，至今仍有火山灰噴向半空。印尼政府將禁止進入區域從原本的2公里擴大為5公里，並提醒民眾遠裡海邊，因為可能還會有海嘯發生。

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