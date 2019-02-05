DIY「人形貓窩」材料做法超簡單！　貓奴全讚翻：腿得救了

▲自製「人形貓窩」只需要一條牛仔褲和許多舊衣服。（圖／有點毛毛的／飼主Jfave Jc提供）

寵物小組／綜合報導

天氣越來越冷，貓奴的大腿成為主子們御用取暖貓窩，不過這一窩下去便讓人動彈不得，什麼事都不用做啦！飼主Jfave Jc就創意自製「人形貓窩」，用舊衣、牛仔褲就能輕鬆完成，家裡的貓貓們也超級捧場，網友們看了大呼要趕快來試做，「腿終於可以得救了。」

▲貓貓試用，看起來十分滿意。（圖／有點毛毛的／飼主Jfave Jc提供）

Jfave Jc在臉書社團「有點毛毛的」分享人形貓窩的材料和製作方法，只要準備一條舊牛仔褲還有大量舊衣服，再將舊衣全塞入褲子裡就做好了。他還逗趣補充說，「用你穿過有味，但又沒有冼過的牛仔褲。更加吸引你的小朋友，哈哈！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲窩起來可能比奴才的腿舒服呢！（圖／有點毛毛的／飼主Jfave Jc提供）

照片中，塞滿舊衣的牛仔褲變得飽飽地，喬成「盤腿狀」後更加立體，就像真人的腿一般，馬上吸引Jfave Jc家的橘貓和黑貓前來試用。網友們紛紛留言，「好有道理又環保」、「有了這個你就失寵了」、「太有才，不過半夜看到會嚇一跳」、「真的是有點毛毛的」、「妙招！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）