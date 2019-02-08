日本Google廣告攻陷貓奴！　7種崩潰幸福感讓他們含淚猛點頭

▲日本Google廣告商拍攝7種貓奴的幸福瞬間。（翻攝自YouTube／Google Japan，下同）

寵物小組／綜合報導

貓咪是一種很神奇的動物，一旦愛上了就會甘心情願成為奴才。日本的Google為了推廣產品Google Home Mini，針對貓奴拍攝一系列窩心的廣告，內容演出7種只有「內行人」才懂得崩潰又幸福的瞬間，影片一推出立即吸引256萬的點閱數，也讓許多深陷貓咪魅力的網友看了猛點頭。

▲貓咪好不容易睡在腿上腿麻也要撐住！不想打擾牠就利用語音來關燈。



▲▼小貓愛上玩衛生紙，飼主用語音將衛生紙列為購買清單。

Google在去年底推出智能型喇叭，主打只需語音模式便能輕鬆操控。廣告中，無論是貓奴獲得主子睡腿上的殊榮，不想起身關燈，還是注意到小貓奴在廁所玩捲筒衛生紙，決定訂貨給牠玩；出門前看著毛茸茸的一坨貓，想要整天埋頭吸貓之前，需要語音說明今日的行程表；替主子開暖爐暖毯；電腦被貓咪霸占，放下手邊的行程改看電視；天氣不好，想讓貓咪曬曬太陽事先詢問明天的天氣；利用語音喚醒被貓咪弄得一團亂的客廳；播放吸引貓咪的叫聲，只要語音喚醒喇叭都能輕鬆做到。

▲想在家吸貓一整天，但還是需要語音播報今日的行程。



▲▼電腦被霸占，用語音喇叭打開電視，結果又被占據XD



影片貼出來之後在網路上引起熱烈討論，貼切又真實的內容感動無數貓奴，「啊啊啊啊快吸貓」、「向吸貓說不；吸貓，上癮一生」、「好可愛的廣告」、「廣告少了一種可能：主子直接把Google Home電源線咬斷」、「人類完全奴役化大成功」、「愛貓的都是抖M」、「根本是我的日常」、「製片人一定是有養貓！不然沒法拍出這種精隨」。

▲幫貓咪買了新玩具，結果牠只愛紙箱...那就算了吧，打開暖氣幫貓咪舉暖。



▲不知道明天小鳥先生會不會來？用語音確認明天的天氣吧！



▲語音開啟掃地機器人，來收拾貓咪製造的髒亂。

▼中文字幕版本（翻譯部分有誤）