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囂張亂吠！他學四腳獸「詭異爬地」...黃狗秒嚇爛夾尾回屋

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▲▼囂張亂吠！他學四腳獸「詭異爬地」...狗狗秒嚇爛逃回屋。（圖／翻攝自Instagram:9gag）

▲大黃狗看到陌生人衝出門吠叫。（圖／翻攝自Instagram:9gag）

寵物小組／綜合報導

輸人輸陣沒關係，氣勢可不能輸了！日前一段爆笑影片在網路上瘋傳，內容中有一隻土黃色狗狗，看到路人經過就衝出去囂張吠叫，試圖要捍衛自己的地盤。沒想到下一秒被突如其來的「四腳怪獸」正面追擊，嚇得牠飛奔躲屋內，夾尾巴裝鎮定繼續叫的模樣，讓在場所有人忍不住噗哧笑出來。

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臉書粉絲團9gag日前在Instagram帳戶上分享這段影片，可以看到，這隻黃色的大狗看見穿著黑色羽絨衣的路人，立即衝上前凶狠亂吠。男子見狀，突然四肢跪在雪地，學狗奔跑追逐，當場把狗嚇壞，牠立馬回頭狂奔，一臉驚慌的表情彷彿在說，「阿娘威～這是什麼怪物」，躲在門口繼續吠，但夾尾巴的反應已經出賣牠的內心。

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▲▼囂張亂吠！他學四腳獸「詭異爬地」...狗狗秒嚇爛逃回屋。（圖／翻攝自Instagram:9gag）

▲男子突然化身成四腳怪獸，朝狗狗的方向衝過去。（圖／翻攝自Instagram:9gag）

影片分享出來之後逗樂無數人，短短幾週已經累積800萬的觀看次數，許多網友紛紛留言笑說，「這結局未免太反差」、「看到最後就心安了，再囂張逆？」、「真的會笑瘋欸」、「哈哈哈哈狗狗被嚇死」、「汪：臥草，這啥東東」、「有怪物塊陶啊～」、「牠是狗仗人勢啦XD」、「氣勢有到位，可以回家惹」。

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關鍵字： 囂張亂吠四腳獸爬地嚇爛

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