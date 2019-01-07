媽，我好累！米克斯跑步「眼神死喘息」　前腳露餡秒認證戲精

▲眼神死瞪好瞪滿。（圖／有點毛毛的／Shiu Jung Chien提供）

寵物小組／綜合報導

哀怨積分滿點！飼主Shiu Jung Chien家的米克斯「跩哥」是個戲精王，這天馬麻讓牠活動筋骨，跩哥一臉眼神死把頭放在沙發回眸怒瞪，下半身緩慢的跟著跑步機步伐，全身上下散發出疲憊與不滿。但當馬麻低頭看，才發現牠根本沒在跑，2隻腳踩在最角落偷懶，立馬認證是一枚戲精汪。

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影片中可以看到，跩哥站在跑步機前勉強走幾步，整個臉垮下來，饋在沙發椅上眼神死看著馬麻，彷彿在說著，「好累喔～～媽！我快喘不過氣了...真的」，藏在骨子裡的表演魂大爆發。好笑的是，牠的兩隻前腳踩在跑步機外面，穩穩的只用後腳應付走幾步，讓飼主Shiu Jung Chien當場哭笑不得，「演太大了！有沒有這麼不想運動？」

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▲跩哥踩在跑步機喘息。



影片分享出來之後，許多網友紛紛被跩哥生動的表情笑翻，「還饋下巴～整個很不願意欸」、「哈哈哈哈哈哈太可愛了」、「又有一隻即將出道的汪」、「騙很大！」、「這種詐騙集團我可以」、「哀怨臉瞪馬麻超萌」、「汪：你有考慮過人家的感受嗎QQ」、「可以去演偶像劇，超級可愛的」。





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