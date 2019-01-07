學生直擊生病小狗「丟給凶猛龜」　吃掉前溺死…師被判無罪

▲克羅斯蘭德決定結束小狗的生命。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國愛達荷州一所初中的男老師克羅斯蘭德（Robert Crosland）日前被判無罪，他去年3月將一隻生病的小狗拿去餵「擬鱷龜」（snapping turtle），當時就在學生面前執行，事後他被指控虐待動物，卻有多人替他說話。他的兒子馬里奧（Mario）表示，爸爸這輩子都在替動物著想。

回到去年3月，克羅斯蘭德放學後將狀況不佳的小狗丟到水池，讓擬鱷龜食用，許多學生都目睹事件，他事後遭控虐待動物罪，但今年1月4日被判無罪。被告方律師聲稱，小狗接觸到擬鱷龜前就已生病，相當接近死亡，這樣的行為並不是犯罪。

▲擬鱷龜是世界最大的淡水龜之一，體型大且攻擊性強。（圖／達志影像／美聯社）



小狗碰觸到擬鱷龜前就已溺水死去，曾一度掙扎，後來被拖到水槽底部。然而，檢方表示，小狗可能沒有生病，本來或許能夠繼續活下去。克羅斯蘭德接受調查時則表示，「老實講，我認為自己的做法是正確的，幫助牠擺脫痛苦。」

馬里奧先從一位農民那邊接收到小狗，狀況已經生病，相當不樂觀，後來他把動物交給父親。他說，爸爸的個性願意做任何事情來拯救動物，出席法庭時還眼眶泛淚，「他一生都是為了動物，卻看到有人在他付出心力時試圖摧毀他。」

據了解，克羅斯蘭德任教自然科學多年，受到許多學生愛戴，他的擬鱷龜其實是入侵物種，後來被執行安樂死。馬里奧說，父親寧可先結束小狗的生命，也不想看牠受苦，「如果你可以透過這個生命幫助另一個，為什麼不呢？」