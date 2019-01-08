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她叫Uber丟包3幼貓誆撿到　小波斯眼球感染掉出只能摘除

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UBER棄養波斯貓。（圖／台北市動保處提供）

▲黃姓女子將裝貓紙箱搬到Uber上。（圖／台北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

台北市動保處日前收到Uber司機送來3隻重病波斯幼貓，其中2隻其中一眼脫出眼眶，最後摘除眼球才保命，動物救援隊隊長吳晉安表示，貓飼主辯稱是在路上撿到的，但是到住家訪查發現也飼養多隻波斯貓，「這種話我們是不會相信，判斷應該是棄養。」

動物之家2018年8月23日收到一名Uber司機送來的紙箱，裡頭有3隻幼貓，動保員打開一看嚇一大跳，因為其中3隻小貓咪眼睛都嚴重感染，其中2隻甚至有一眼脫出眼眶。Uber司機向動保員表示，「叫車的人說是早上在路邊撿到的流浪貓，叫我送來這裡。」然而3隻都是有品種的波斯貓，動保員當下判斷不是一般流浪動物案件，先將小貓送交獸醫治療，並且沿街調閱監視器追查行為人，然而工程浩大，最後花了3個多月追查才將人送辦。

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吳晉安表示，「因為此事涉及違法，當時我們有聯繫Uber總公司，他們也很願意配合，有提供我們乘客的資料。」然而事情沒那麼簡單，根據個人資料第一時間也找不到人，動保員調閱監視器，看了好久才發現一名女子抱著紙箱走出住家電梯、將紙箱交給Uber司機的關鍵影像。吳晉安提到，「當下我們就到那個社區找人，但是對方搬家了，我們只好交由警方把這個人找出來。」

UBER棄養波斯貓。（圖／台北市動保處提供）

▲2隻小貓眼睛嚴重感染脫出。（圖／台北市動保處提供）

在警方的協助下，行為人終於到案說明，她向動保處表示貓咪是轎車當天上午撿到的，不過動保處到住家訪查時，發現屋內還有數隻波斯貓成貓。吳晉安說，「當時飼主非常不配合，所以我們也無從得知究竟養了多少隻成貓，不過居家環境看起來是還可以。」對於事實情景，動保員不採信「撿到流浪貓」的說法，吳晉安說，貓咪可能得到氣管炎造成眼睛紅腫癢，小貓不斷抓癢可能傷到眼球，才會眼球脫出，「貓咪生病不可能沒發現，嚴重到眼球脫出表示飼主沒有盡到責任，我們能認為是間接故意造成的。」加上飼主請Uber棄貓，最後台北市警察局松山分局將行為人移送抵檢署偵辦。

至於小貓的情況，吳晉安表示，「第一眼看到慘狀真的很生氣」，其中2隻小貓傷勢嚴重，不得不摘除眼球，因此終生一眼失明，另一隻小貓情況則還能控制，幸運地保住眼鏡，現在3隻貓咪都有人領養，過得很幸福。無獨有偶，新北是動保處12月也發生快遞棄貓事件，不過台北市行為人姓黃，新北市行為人姓楊，且黃姓女子僅飼養波斯貓，應為不同人。

▼新北市動保處也收到快遞棄貓。（圖／新北市動保處提供）

快遞貓咪到板收棄養。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 棄養幼貓波斯貓UBER棄養

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