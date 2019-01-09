4隻黑面琵鷺從日本搭機來台！　入住木柵動物園等你相見歡

▲四隻可愛的黑面琵鷺搭機抵台了！（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

一隻黑面琵鷺「Happy」因為骨折無法再飛行，2010年被送往日本多摩動物園治療，後來娶了「日本妹」，生下的其中一隻混血兒「黃赤」和另外3隻黑面琵鷺8日一起抵達木柵動物園，預計在檢疫期滿以後就能在生態鳥園和大家見面！

「Happy」2002年底受傷骨折感染很嚴重，經過獸醫救治評估不適合再野放，所以暫時收容在鳥園，後來在2010年時被園方送往日本多摩動物園參與復育繁殖計畫，被當地保育員改名為「台北」，並且於2013年成功孵出2隻黑琵寶寶。

▲當年左翅骨折嚴重感染的「Happy」，後來被送往日本參與復育繁殖計畫。（圖／台北市立動物園提供）

為了讓黑面琵鷺能在亞洲建立其他的衛星族群，降低因為環境變遷或疫病傳播所引發的風險，這次日本特別挑選了2公2母的圈養黑面琵鷺送到台灣定居，未來檢疫期滿後，大家就可以在生態鳥園見到牠們的蹤影了！

黑面琵鷺是遷徙性的鳥類，只分布在東亞，牠們的存在是沿岸濕地生態系的健康指標，所以需要靠所有遷徙路線上的各個國家共同保護，包括南北韓、日本、香港和台灣。

▲昨天（1/8）抵達台北松山機場的四隻黑面琵鷺，由專人接送回台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

黑面琵鷺小檔案

中名：黑面琵鷺

英名：Black-faced Spoonbill

學名：Platalea minor

體長：71~83公分

體重：1,200~2,000公克

分類：鸛形目、朱鷺科、琵鷺亞科、黑面琵鷺屬

分布：東亞，臺灣為其主要的度冬區

型態：黑色嘴長，先端扁平呈匙狀；腳黑色。

生態：通常單獨或成小群出現於海岸附近、河口、沙 洲等淺水地帶。覓食時，以嘴在水中左右掃動， 捕食水中生物。夜間覓食，於白天休息。

▲黑面琵鷺「Happy」的後代「黃赤」，今年五歲。（圖／日本多摩動物公園提供）