人氣熊貓「香香」6月滿2歲需歸還中國　日本：希望能延期

▲日本東京上野動物園香香。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

日本東京上野動物園的人氣熊貓寶寶「香香」在今年6月將滿2歲，根據當初與中國簽訂的協議，熊貓寶寶出生滿24個月後，需返還中國，具體的時間要再協商決定。東京都知事小池百合子9日表示，「日本民眾都特別喜歡『香香』，希望能夠延期歸還給中國。」

綜合外媒報導，這隻人氣熊貓寶寶2017年6月在日本出生時，就迅速霸佔日本各大頭條，瞬間紅遍全日本；2017年9月，日本經過與中方的協商，最終從日本民眾提交的32萬個名字裡選出「香香」作為牠的新名字。

此外，為了預約看「香香」，上野動物園電話被「打爆」，園方只好採取抽籤制，1個月內每天只接待2000人，而在公開展出首日，只有1397人入場，中籤比例約為45:1。據了解，「香香」是中方在2011年租借給上野動物園的2隻大熊貓「仙女（日方稱真真）」與「比力（日方稱力力）」生育的後代。

不過，根據上野動物園當初與中方簽署的協議顯示，當「香香」出生滿24個月時就要返還給中國，雙方再另行商議具體返還的日期。對此，東京都知事小池百合子9日表示，「今年6月份牠就滿兩歲了，在此之前希望能根據協議再和中國具體商量」，「因為日本民眾特別喜歡『香香』，希望能夠延期歸還，而牠也受大家喜愛，考慮到大家的心情，希望能在這邊多留一段時間。」