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黑柴踩抹布「咻～」滑壘！沿路留下黑線　網笑：邊擦邊掉毛

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▲▼柴柴踩抹布「咻～」滑壘！沿路留下足跡　網笑：邊擦邊掉毛。（圖／翻攝自Twitter @leoandleajapan）

▲柴柴踩著抹布滑壘，背影像在幫忙擦地。（圖／翻攝自Twitter @leoandleajapan）

寵物小組／綜合報導

想幫忙打掃家裡的這份熱情，飼主心領了！日本一名網友日前分享一段爆笑影片，這天家裡的黑柴看見走廊上放著一塊抹布，似乎是好奇它的用法，雙腳踩在上面，「咻～」沿路從走廊滑壘到盡頭，但沿路卻留下細微足跡，讓網友忍不住直呼，「邊擦邊掉毛啦！」

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臉書粉專「這時候只要笑就可以了」日前分享這段影片，並逗趣的寫道，「比人類還勤勞的狗狗誕生了！」只見一隻黑色柴犬雙腳踩在抹布上，突然從鏡頭右方竄出，搖著屁股一路順順的滑到盡頭，一雙眼睛緊緊盯著抹布上努力擦拭，背影看起來就像是個稱職的家政柴。

許多網友看完紛紛被柴柴認真的模樣給融化，留言笑說，「別人家的狗從來不讓我失望過」、「考審計前來看勤勞狗勾」、「大掃除這麼認真的」、「擦完地板 用鄙視的眼神看你」、「大概是跟主人靈魂調換了」、「看看人家的狗，再看看我家的，唉...」、「家政犬真棒」、「自己的尿自己擦～」、「任勞任怨的柴」。

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關鍵字： 黑柴抹布掉毛滑壘

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