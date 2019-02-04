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不怪奴才忙！9年愛兔只求多摸摸　離世告白：蠢蛋，別忘記我

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▲（過年留稿）微疼／寵物溝通／與丁丁9年的故事（圖片來源／LINE WEBTOON «微不幸劇場»）

▲其實毛小孩也是會挑高級的零食吃的XD

記者老嘉郡／綜合報導

在寵物的眼中，我們是個什麼樣的主人呢？在網路上擁有超高人氣的「我得了一種吃菜就會死的病-微疼」，以自己生活上的不幸作為題材，創作出詼諧、獨特的漫畫作品，而他作品中的主角，就是以自己飼養的垂耳兔「丁丁」為原型所創作出來的。然而，丁丁在2018年過世，微疼後來透過動物溝通師了解愛兔對於微疼的想法，並以寵物的視角出發，將他們9年來的點滴畫成漫畫，丁丁也透過溝通師向微疼提出最後一個請求，「答應我，永遠不要忘記我。」

【這個人，就是我等的那個人？】

丁丁原本是在寵物店裡販售的兔子，對牠來說，每天除了吃跟睡，彷彿還有個重要任務：等一個人，等待著寵物店裡的那扇魔法門，後面會出現的那個人，而那個人，就是微疼。對於丁丁來說，雖然微疼並非牠心中的理想型，既不是女孩子，長得還很怪，但被帶到新家後，發現有了全新的籠子跟食物，牠認為自己要過上爽爽的生活，「雖然這個人長得醜，但看起來是個好人」。

▲（過年留稿）微疼／寵物溝通／與丁丁9年的故事（圖片來源／LINE WEBTOON «微不幸劇場»）

▲雖然主人長得很醜，但卻是個好人~

【和蠢蛋建立默契】

來到新家一個月的丁丁，認為已經和蠢奴才建立「良好的默契」，像是：只要一尿尿，奴才就會立刻來擦乾淨；如果大便的話，他就會清的更勤勞。丁丁平時在家，也會用嘴巴「研究」看看電器的繩子是否堅固，證明自己的牙齒原來比電線還要強！除此之外，獨立的丁丁，也會靠家中的沙發來「磨平自己過長的指甲」，聰明的牠，若是看到微疼買了便宜的零食想打發牠，絕對會立刻打翻飯碗不吃，要是被罵了，絕對是奴才呼弄失敗「見笑轉生氣」

【我想…我被討厭了】

微疼在大三那年，因為車禍導致左腿開放粉碎性骨折。當丁丁看到微疼回家時，覺得奴才看起來很不開心，試圖想要用打翻飼料、讓奴才罵牠的方式來打起精神，沒想到微疼只是叫牠乖一點，讓丁丁感到相當困惑，從那天起，微疼也很少出房間門摸牠，讓丁丁認為「我想…我被討厭了。」

直到某天，丁丁突然被帶到了一個大草原。原來，是微疼為了補償丁丁，特地找朋友開車帶他們出去放風。第一次看到藍天、白雲、青草地的丁丁，其實非常開心，沒想到卻遇上被狗追逐、差點咬死的狀況。因為腳傷無法保護寵物的微疼，只能無助地坐在輪椅上，覺得自己就像是個廢物，只能祈求丁丁能順利躲過狗狗的追捕。

幸好，聰明的丁丁憑著自己的跳躍能力與奔跑速度，成功躲過狗狗的追捕，這讓微疼感到非常驕傲，也讓微疼難過地道歉，「對不起…我沒有好好保護你。」

▲（過年留稿）微疼／寵物溝通／與丁丁9年的故事（圖片來源／LINE WEBTOON «微不幸劇場»）

▲丁丁在外出放風時，曾差點被狗給咬死。

【蠢蛋的人生，開始有了目標】

同時，微疼也以丁丁為原型，開始在部落格放上自己創作的漫畫。在丁丁的眼中，除了奴才每天坐在電腦前「很認真的畫很醜的圖」，他們也一起度過了每一個重要時刻，包含微疼的腳復原、大學畢業、當兵、交女友，不論是什麼事情，微疼都會與牠分享。

在微疼開始工作後，丁丁知道，奴才要開始為他的未來奮鬥，雖然有點寂寞，「但我能做的就是靜靜地等待」，丁丁也希望在微疼在事業有成的那天，能再帶牠去一次那片青青草地，讓牠痛快地再跑一次。

▲（過年留稿）微疼／寵物溝通／與丁丁9年的故事（圖片來源／LINE WEBTOON «微不幸劇場»）

▲每個毛小孩最怕的就是寂寞，牠們只希望能得到你更多的陪伴。

【我不怪你，但希望你能再多摸摸我】

到了2017年，丁丁因為年紀的關係開始出現白內障等老化現象，醫生也告訴微疼，「剩下來的時間，牠都很需要你的陪伴」。貼心的丁丁卻沒有怪罪微疼，牠知道奴才很忙，「但偶爾還是希望，你能再多摸摸我」。

【蠢蛋，拜託你最後一件事…】

微疼在透過寵物溝通師知道丁丁心中的想法後，難過的希望丁丁能再多陪他久一些，就算只有1小時也好，至少能讓他好好道別、跟丁丁說聲「我愛你」。丁丁也透過溝通師轉達，「我有把一些飼料藏在沙發底下，肚子餓就拿去吃吧 ！」此外，傲嬌的丁丁也希望能一直看到有活力的微疼，更拜託了最後一件事，「答應我，無論如何，請你不要忘記我。」

▲（過年留稿）微疼／寵物溝通／與丁丁9年的故事（圖片來源／LINE WEBTOON «微不幸劇場»）

▲最後的願望，只希望你永遠快樂，也不要忘記我。

- 圖片來源：LINE WEBTOON «微不幸劇場»
- 漫畫連結：
[207話]微不幸四周年-緣起不滅(上)：https://lin.ee/8GjJUlu/wttw
[208話]微不幸四周年-緣起不滅(下)：https://lin.ee/62zyefs/wttw

關鍵字： 寵物毛小孩兔子微疼LINE WEBTOON微不幸劇場我得了一種吃菜就會死的病-微疼

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