泰國大肚貓媽難產　飼主竟「剖腹產」挖出死胎母子俱亡

▲貓媽媽大肚子很久了，熱心民眾建議送醫檢查。（圖／翻攝自WATCHDOG THAILAND）



寵物小組／綜合報導

泰國一名飼主因為自家貓咪難產，竟然自己「剖腹產」，然而小貓沒有存活，貓媽媽也在隔天離世，熱心民眾發現後相當氣憤，並且報警處理。

泰國一名熱心人士發現鄰居家養的貓肚子很大，可能快生了，便建議飼主帶去醫院，沒想到隔天再經過，竟看到母貓躺在籃子裡肚子上還有紅色縫線，一問之下才知道飼主並到獸醫院，而是自己「剖腹產」並用針線縫合，最後造成傷口發炎潰爛，最後貓媽媽離世，飼主便直接帶去丟掉。

▲貓媽媽動完「手術」後被放在籃子裡。（圖／翻攝自WATCHDOG THAILAND）



熱心人士得知貓媽媽和小貓的下場，想找出遺體丟棄的地方，可是一直找不到，最後報警處理。飼主告訴警方，自己並非在貓咪生產過程中動刀，「是因為牠大肚子很久了，小貓應該在肚子裡面死掉了，所以才想說替牠剖腹取出來，也檢查還有沒有其他小貓。」飼主也表示，因為最後母貓和寶寶都沒有活下來，才會當廢棄物丟掉。

許多網友聽到這個過程驚愕不已，一來母貓在沒有麻醉的情況下被開膛剖腹，二來飼主根本不是獸醫，竟然在動物身上動刀，紛紛氣憤指責虐待。據了解，原PO文目前已被刪除，而粉絲專頁WATCHDOG THAILAND轉發事情經過，引起網友熱烈討論。