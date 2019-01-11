洗香香=談戀愛❤美短狂啾美容師100下　媽閃瞎：我是電燈泡

▲媽媽你可以走了，我想跟Ryan哥哥回家～（圖／Mini Cooper在我家授權使用）



記者李依融／採訪報導

很多貓咪洗澡像打仗，但台北市一隻叫做Cooper的喵喵超愛上美容院「談戀愛」，每次看到美容師Ryan哥哥都一親再親。媽媽在一旁都要被閃瞎了，只能無奈地說，「老母我付錢是給你去洗澡的，不是去談戀愛的！」

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粉絲專頁「Mini Cooper在我家」貼出一段影片，Cooper超乖地坐在美容桌上，直接把嘴堵到Ryan哥哥面前親親，被搔頭時還瞇起眼睛一臉享受，聽到被稱讚「乖寶寶」還越坐越挺，誰都能看出Cooper有多喜歡Ryan哥哥，充滿粉紅色泡泡的氛圍也讓人忘了這是大部分貓咪最討厭的「吹毛儀式」。

▲沖水也乖乖的。（圖／Mini Cooper在我家授權使用）



媽媽看到Cooper眼冒愛心的模樣，頓時覺得自己是「大電燈泡」，「從來不知道這小子這麼主動積極，下次是不是要加錢讓牠加時跟Ryan哥哥相處？」她提到，其實影片只有一小段，「還沒拍的時候Cooper已經親了100下了！」

Cooper每個月都會去美容院洗澡一次，其實牠的貓生第一次洗香香是媽媽親手操刀，但是當時Cooper遇到水就很緊張，吹乾時想逃跑還抓破了媽媽的新衣服，從那次之後媽媽就決定花錢「讓專業的來」。不過媽媽也說，因為貓咪怕水也怕陌生環境，所以在找美容師上花了很多心思，「如果找不到放心的寧願自己洗，我心裡已經做好人貓大戰的準備。」她也提到，Cooper第一次去洗就對Ryan哥哥一見鍾情，而且全程手工吹、飼主可以陪同，才讓她放心每個月帶Cooper去洗帥帥。

▲每次洗澡Cooper都是笑瞇瞇。（圖／Mini Cooper在我家授權使用）



媽媽說，Cooper特別喜歡男生，對Ryan哥哥總是笑容滿面，讓她很是吃醋，「我每天鞠躬盡瘁地服侍，都換不到一個燦笑。」但是看到寶貝如此舒服地洗澡，還是心甘情願掏錢了。