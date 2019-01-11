肥臀封住洞口睡翻！爸移開胖橘讓牠呼吸　網笑：貓窩有驚喜

▲橘貓睡在鯊魚窩，屁股底下還壓著另一隻貓。（圖／翻攝自爆料公社）

寵物小組／綜合報導

孩子，你就不能進去睡嗎？日前網路上流傳一段逗趣影片，內容中一隻橘白貓在鯊魚窩上酣睡，飽滿肥臀硬生生把床壓成兩半，把同伴壓在底下，讓走進房門的爸拔當場哭笑不得，連忙走過去將牠撥開，救出受困的黑白貓。

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影片中可以看到，一隻白底橘貓捲曲著身體，趴睡在貓窩上面，爸拔進門見狀嘆氣一邊邊走到牠面前，一邊伸手替主子移駕，嘴邊不停念叨著，「來來來～你給我起來，裡面還有一個呢，你就不能鑽進去睡嗎？你看你把人家壓的！」撥開被壓扁的洞口，原來屁股底下壓著一隻黑白貓！一見光就露出鬆一口氣在說著，「朕終於得救了...」，無奈到不行的表情有夠好笑。

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許多網友看完影片紛紛留言笑說，「這橘貓是想悶死其他兄弟姊妹嗎」、「橘貓：兄弟你在裡面也不出個聲」、「被壓的貓表示：你有想過我的感受嗎？」、「黑白貓也自得其樂啊」、「差點鬧出貓命」、「這個窩設計不良啦」、「喵喵呼吸困難，但喵喵說不出口」。

Yi Cheng Li 轉貼爆笑公社 不多買一個窩給我睡還把我推下床 由爆料公社發佈於 2019年1月10日 星期四

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