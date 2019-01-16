貓貓養大的粉紅豬以為自己是喵　媽：我不好意思戳破牠

寵物小組／綜合報導
粉紅豬Dragonlord從小跟貓咪一起長大，竟然愛睡貓窩、彈跳力驚人，有時候還會發出像是呼嚕的聲音，連媽媽都說，「我真的不好意思跟牠不是貓而是豬。」
Dragonlord出生不久就被救援，因為太小了無法待在室外，媽媽就將牠帶進屋裡，展開和貓咪的同居生活。其中一隻叫做Siracha的中途小黑貓特愛Dragonlord，雖然小黑貓患有CH疾病，全身會不由自主地搖晃，但只要看到Dragonlord在床上睡覺，牠一定會蹭上去，還舔舔像是在幫忙洗澡一般，而這份愛也得到豬豬的回應。
媽媽說，Dragonlord從小就精力充沛，老是在房子裡衝來衝去，不時就和玩偶釘孤支，但是遇到Siracha就會突然變得很溫柔，甚至很享受跟貓貓一起睡覺，「後來Siracha被領養了，那時候我很擔心Dragonlord，但是牠很快又找到另一隻貓咪當朋友。」
比起黑貓Siracha這位初戀，Dragonlord和新歡黑貓Raisin的相處模式就是肆無忌憚地玩耍，在家裡每一個角落展開追逐戰。當Dragonlord漸漸長大，媽媽認為牠應該展開豬生，到戶外曬曬太陽、滾滾泥巴，但是Dragonlord一點也不開心，第一次出門那天突然下雨，牠嚇壞了在雨中動也不敢動，而其他豬豬則是窩在稻草上很愜意地聽雨聲，從此媽媽知道比起豬生，Dragonlord更樂意過「貓生」。
現在Dragonlord和媽媽一起幫忙照顧中途的貓咪，有時當路障幫小貓練習跳躍攀爬力，同時也看顧好每一隻小貓不要搗蛋亂跑，或許是從小跟貓咪一起長大，牠已經晉升為非常優秀的「貓貓照顧員」。