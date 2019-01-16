薩氏巨蜥戴酷炫墨鏡做雷射舒服吐舌　最愛按摩討摸摸

寵物小組／綜合報導

以雷射促進動物傷口癒合或舒緩疼痛是目前獸醫治療的趨勢，連「薩氏巨蜥」也需要雷射治療，只見牠戴上酷炫墨鏡趴在地上，彷彿在曬日光浴的模樣，新奇的畫面讓網友大開眼界。

臉書粉絲專頁Companion Animal Health分享有趣的圖片，一隻薩氏巨蜥趴在大浴巾上，帶著墨鏡吐舌，而背部照著黃光彷彿日光浴一般，一旁獸醫師同樣戴著墨鏡為巨蜥做雷射治療。根據貼文介紹，這隻薩氏巨蜥叫做Dundee，因為腰椎周圍僵硬，所以使用雷射舒緩，讓身體活動能舒服一些。雖然動物雷射治療行之有年，不過巨蜥也用這樣的療法許多人是第一次見。