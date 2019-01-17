還手啊笨蛋！野小柴挑釁巴頭　遭「引擎聲」反擊委屈哭：牠凶我

寵物小組／綜合報導

先哭的先贏！日前有名飼主分享一段逗趣影片，這天家裡的赤柴Carbo遭到「野小黑柴」挑釁，連續被賞2巴掌，氣得牠發出低吼聲反擊。沒想到黑柴卻突然露出委屈的表情，躲在一旁嚶嚶叫，讓飼主看了忍不住笑說，「你打人家你還叫？」

▲Carbo是個親人也親狗的好孩子。



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住在紐約的Carbo是個愛笑的好孩子，親人親動物的個性讓牠結交各式各樣的朋友，像是路邊的小蝴蝶，又或是其他狗狗們，有時候吃飽還會咬著同伴的牽繩，雀躍的一起出散步。雖然Carbo是個好脾氣的孩子，但是偶爾遇到比較淘氣的損友，還是會出聲反擊。

▲Carbo莫名被打臉XD。

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影片中，赤柴趴在桌子底下玩玩具，卻被一隻黑柴騷擾，站在牠面前閒晃，甚至伸出小手，一掌就往臉上揮去，讓牠氣得露牙發出引擎聲反擊。沒想到黑柴卻突然打人的先喊救命，躲在一旁嚶嚶哭泣，彷彿是被欺負似的，讓其他網友看完紛紛直呼，「哈哈哈打人的還先哭是怎樣？」、「這年頭當個乖狗狗真難」、「黑柴：嗚嗚嗚...他凶我」、「史上最欠揍！我說黑柴的部分」。