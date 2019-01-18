大象寶寶遭遺棄森林「繩深陷腳踝」骨頭外露　獲救截肢走了

Baby elephant dies from horrific wounds inflicted by hunter who tied rope to her ankle so tightly it cut down to the bone https://t.co/nvWkqpKGnx — Daily Mail Online (@MailOnline) January 15, 2019

國際中心／綜合報導

泰國素有「大象之邦」的稱號，但近年來卻不斷傳出大象受虐的消息。最新一起令人震驚的案例發生在去年12月，當時年僅一個月的大象寶寶百通（Baitong）被遺棄在一處森林，不但被拴在柵欄上，且繩子深深陷進牠的腳踝，傷口深可見骨，虛弱到無法站立，儘管獲救後接受24小時照護，緊急截肢防止感染部位擴大，但牠最終仍於本月11日不幸去世。

▲ 百通左前腳傷勢相當嚴重。（圖／翻攝自臉書／Soraida Salwala）

每日郵報報導，事發地點就在泰國東部，一群村民在上月18日發現傷勢嚴重的百通，且身邊並沒有見到媽媽的蹤影，儘管不清楚牠有多久沒有喝到母親的奶，但可以知道，牠已經虛弱到幾乎站不起來。

「這跟金屬絲深深刺穿百通的腳…牠腳上的皮膚壞死，骨頭上有個無法癒合的大傷口」，保護區管理局（Bureau of Conservation Area Management）獸醫Prasarn Buangsook提到，百通的傷勢相當嚴重，身形消瘦，好幾天沒吃東西，「為了防止牠死於感染，必須截肢。」

百通在手術後，接受全天候24小時照護，身體慢慢恢復當中。到了本月10日這天，就在牠和護理員玩耍的時候，病情突然惡化，數名獸醫徹夜搶救，但牠仍於11日上午過世。

為百通治療的獸醫Nathanong Panpech提到，「我們都跟牠很親，看牠就這樣走了，實在讓人難過。希望百通的死能提醒所有獵人，動物是無辜的，牠們根本不應該被如此對待。」

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