尾牙摸彩沒中別灰心！　快來東森寵物雲抽「東京來回」機票

▲抽機票來去日本看櫻花！（圖／旅遊咖提供）



生活中心／綜合報導

尾牙抽獎有中嗎？沒中沒關係， 23日起為期一周，天天都抽東京雙人來回機票，還有現金200元紅包、ETtoday精美禮品，幫毛小孩準備好吃好玩的，也可以獲得一次中大獎的機會喔！

▼現金紅包等你拿。（圖／ETtoday）



想去東京玩嗎？1月23日至29日只要到全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

▼東森寵物雲年前送很大。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

獎品清單：

★★★大獎：日本東京來回雙人機票一天一組，7天總計28張

★★特別獎：紅包現金獎200元一天20份，7天總計140份

★普獎：ETtoday小禮，一天50份，7天總計350份

詳情請上活動網站：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php