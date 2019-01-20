貓奴爸廢車改造成浪貓旅館　「挖門裝空調」超狂創意驚呆她！

▲推主爸爸將廢車改造成浪貓旅館。（圖／翻攝自Twitter:mayogotoh）

寵物小組／綜合報導

貓奴的創意都是被主子激發出來的！日本一名推主分享自家老爸超狂事蹟，前陣子因為老家的貓咪過世，她擔心家人內心受不了打擊，於是回去熊本一趟。沒想到家裡已經有隻新貓咪就算了，爸爸還改造一台廢車，打造成流浪貓的幸福天地，讓她一回家就驚呆到說不出話！

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▲▼舒服的旅館吸引不少貓咪入住。



推特用戶mayogotoh經常在網路上貼出一系列曬貓照片，並表自己是受到爸爸的影響，從小耳濡目染之下也是名貓奴。日前她聽說老家的貓咪過世了，於是回家一趟，才發現自己的擔心是多餘的，因為家裡已經又出現一隻三花貓，更誇張的是，老爸從某處弄來一台報廢的廂型車，在門口挖出貓門還貼心的加裝小樓梯，裡面擺放貓砂盆，車內加裝空調設備，讓進去的浪貓夏天可以吹冷氣、冬天改吹暖氣，旅館舒適等級不輸五星級飯店。

▲推主的老家已經又入住一隻三花貓。



看到老爸的超狂創意，mayogotoh除了佩服之外，也忍不住罵說，「笨蛋～這樣電費要怎麼辦啦！」照片分享出來之後許多網友紛紛稱讚，「爸爸是個溫柔的人」、「住在你家附近的浪浪有福了」、「身為貓奴的我也是甘拜下風」、「太猛了！根本是貓咪的高級飯店」。

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▲車子裡面有不少浪浪在休息。

mayogotoh也分享，老家附近的浪貓都信任爸爸，他去打掃車子時浪浪們都安心地待在原地，但換成是她想過去拍個照，貓咪們就一哄而散。此外，這些貓咪都有送去結紮，不會有無限繁殖的狀況，只希望牠們在爸爸的愛心下，能安穩的過日子。

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