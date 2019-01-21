4澳洲野犬「拖行狂咬」6歲童　勇父從下顎拉出救回一命

▲麥可和媽媽比賽賽跑不料卻被澳洲野犬攻擊。（圖／翻攝自Facebook／@LifeFlight ）



國際中心／綜合報導

澳洲一名6歲男童19日在昆士蘭的熱門旅遊景點費沙島（Fraser Island）海灘上和媽媽比賽賽跑，不料跑到沙丘時，卻遭到四隻澳洲野犬（dingo）拖行狠咬，幸好最後被父親從野犬的下顎救出，趕緊把男童送往醫院治療。

據《每日郵報》報導，當時麥可（Michael Schipanski）和媽媽剛從海裡游完泳上岸，兩人要比賽誰先跑到沙丘，麥可父親希潘斯基（Mark Schipanski）表示，「當時兒子衝上沙丘時我就聽到一陣非常痛苦和恐懼的刺骨尖叫聲，然後我轉過身，就看到他正被四隻野犬拖著攻擊...場面非常失控。」

當時潘斯基趕緊上前把麥可從野犬的下顎救出來，但麥可已經滿身是傷，兩條腿上還有牙齒的咬痕。潘斯基認為，這群野犬當時可能正在附近尋找食物，然後麥可突然跑向食物的地方，才會被牠們認為是要搶食、激怒到使出攻擊。

麥可後來被趕來的LifeFlight直升機救援團隊送往附近醫院接受治療。醫護人員表示，麥可在飛往附近醫院前情況穩定、也有意識 。

▲麥可被直升機送往附近醫院治療。（圖／翻攝自Facebook／@LifeFlight ）



費沙島是世界上最大的沙島，非常受遊客的歡迎。當局過去曾經警告過遊客，島上有非常多澳洲野犬，千萬別讓孩子們靠近、也不要餵食牠們。澳洲野犬具有強大的攻擊性，分布在該國各處，適應能力和生育能力非常好，因此每年澳洲政府提出獵殺獎勵，希望能減少狗的數量。

據報導，2001年時也有一名9歲男童在費沙島上被澳洲野犬咬死；去年也有野犬先後咬傷一名兒童和婦女，被當局撲殺。

▲澳洲野犬生育力好所以數量很多。（圖／達志影像／美聯社）